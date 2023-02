ASSE : l'entraîneur de Pau ne se fait pas de souci pour le maintien des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Geoffroy-Guichard va se remplir comme jamais cette saison pour la réception de Pau cet après-midi. Les hommes de Laurent Batlles ont l'occasion d'enchaîner une quatrième victoire face à la plus mauvaise équipe de L2 depuis la reprise de la compétition après la Coupe du monde et de prendre sept points d'avance sur la zone rouge. Un sacré challenge pour les Verts mais aussi pour les Palois de Didier Tholot, qui espèrent repartir avec au moins un point. En conférence de presse, l'ancien attaquant stéphanois (1991-93) a estimé que l'ASSE n'était plus engluée dans la course au maintien.

"C'est l'une des meilleures équipes depuis le début de l'année 2023. Ils ont bouleversé l'équipe. Quand tu joues à Saint-Etienne et que tu as de bons résultats, tu sais que tu vas avoir 25.000 personnes qui vont te pousser. Donc, on n'y va pas au bon moment... Mais aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, même si les dynamiques sont différentes, on a le même nombre de points. Ça veut dire que depuis le début de la saison, on a fait autant de résultats positifs qu'eux. Maintenant, il va falloir faire un gros match pour ressortir avec quelque chose. Je pense qu'il faut les oublier pour la course au maintien. Mais ça ne veut pas dire que cette équipe est largement au-dessus de nous. Ce match-là, c'est un rêve de compétiteur, un match où il va y avoir 25.000 personnes. Quand tu es gamin, tu rêves de jouer ces matches-là. Donc, à nous de le jouer à fond et de ne pas avoir de regrets à la fin."