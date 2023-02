ASSE : l'entraîneur du Puy cartonne Bakayoko

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il y a deux jours, nous avions relayé l'information selon laquelle Abdoulaye Bakayoko vivait des débuts compliqués avec Le Puy (National 1), où il a été prêté cet hiver. Le défenseur de l'ASSE n'avait joué qu'une mi-temps en trois matches et venait d'être écarté pour un problème de comportement. Ce mercredi, son entraîneur, Roland Vieira, en a dit plus dans les colonnes du Progrès. Et ce n'est pas très glorieux pour l'Ivoirien de 20 ans...

"Il faut respecter le club et le groupe. Je demande beaucoup aux joueurs, je suis très exigeant avec eux et s'il y en a un qui ne rentre pas là-dedans, je préfère ne pas travailler avec. C'est du gâchis. Je sais que ces situations sont difficiles. Mais, par exemple, Max (Rivera) l'a vécue, il est arrivé avec plein d'enthousiasme et la volonté de faire des choses. S'il n'avait pas envie de venir au Puy, il valait mieux dire non que subir les choses. On est inférieur à Saint-Etienne mais on est respectable dans notre projet. Les joueurs du vestiaire sont respectables, le staff et le président aussi." La réserve du Puy évoluant en R1, l'avenir de Bakayoko dans le club du 43 s'annonce bien sombre...