ASSE : l’entraîneur niortais évoque le "talent" des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La bataille pour le maintien s’annonce rude en Ligue 2 ! Lundi, les Stéphanois se sont imposés contre Niort en Nouvelle-Aquitaine. Une victoire importante qui a permis aux hommes de Laurent Battles de respirer, les Verts occupent désormais la 18e place du championnat. Le coach de Niort s’est exprimé sur cette rencontre dans les colonnes de La Nouvelle République.

« Nous avons fait un match correct, défensivement et offensivement. Je pense que nous avons payé une facture trop chère. Nous avons été punis pour avoir écarté notre bloc. Peut-être la seule fois... En laissant de l’espace entre notre défense et le milieu de terrain, Krasso a pris le ballon… On ne peut pas contrôler le talent de l’adversaire. Il nous faut aussi avoir une autre efficacité. Nous avons plusieurs occasions avant le but de Saint-Etienne. Nous avons été compétents, nous avons des situations pour faire plus mal à l'adversaire. Nous ne l'avons pas fait, eux si. », a reconnu Rui Almeida.