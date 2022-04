ASSE : l'épisode Camara a-t-il été bien géré par le club ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

POUVAIT-ON FAIRE AUTREMENT ?

Si on ne pouvait pas savoir avant Lorient que Mahdi Camara manquerait autant à son équipe, la direction du club pouvait-elle faire autrement ? Pascal Dupraz a bien rappelé qu'il se devait, en tant que salarié du club, de se plier à la décision du club et de protéger l'institution. Dans un groupe de footballeurs, comme dans la société civile, il y a des règles de savoir-vivre que l'ancien capitaine des Verts et le gardien Yanis Bourbia ont outrepassé. Pour moi, il n'y avait malheureusement pas de questions à se poser.

Peu importe son statut ou ce qu'il a fait (ou non) par le passé, aucun joueur n'est au dessus du club. Mahdi Camara a payé cinq jours pour avoir vu son sang ne faire qu'un tour. Si on n'imagine que vaguement la pression que les joueurs subissent dans cette course au maintien et quelle serait notre réaction en tant qu'individu en voyant quelqu'un attaquer nos proches, il ne faut pas oublier que ce genre de coup de sang se règle souvent devant les tribunaux en dehors du rectangle vert.

L'ASSE – qui a vocation d'exemple pour les jeunes footballeurs – ne pouvait pas laisser un de ses représentants passer entre les mailles du filet. Surtout avec le risque d'une fuite médiatique qui aurait encore un peu plus abimé son image. Oui, sportivement, il s'agissait de se pénaliser durement mais moralement il n'y avait aucune alternative. Mahdi Camara, qui a accepté la sanction et s'est immédiatement excusé, l'a bien compris. Un coup de sang est humain et on en assume toujours les conséquences.

Alexandre CORBOZ

UN DOSSIER TRÈS MAL GÉRÉ, UN DE PLUS.

« Je n'ai pas compris comment l'ASSE a pu sanctionner Mahdi Camara de cette façon. Son geste méritait une sanction, évidemment, mais son coup de sang n'était pas à l'encontre d'un autre joueur du vestiaire, puisque Bourbia est un stagiaire, un membre de la réserve. Dès lors, priver le Martégal du match à Lorient ne s'imposait pas forcément, je pense. Surtout qu'il s'agissait d'un match crucial pour le maintien, l'avenir du club. Et surtout qu'il s'agissait de Mahdi Camara, un joueur qui a toujours été exemplaire à l'ASSE, sur le terrain comme en dehors. Camara mouille toujours le maillot, il ne baisse jamais les bras. Il ne bronche pas quand on lui retire son brassard, quand on lui demande de jouer en défense centrale ou latéral droit. On ne l'entend pas se plaindre de son contrat, lui qui n'avait pas été prolongé l'an dernier contrairement à la quasi totalité des autres jeunes. Son absence au Moustoir a eu un impact sur le match, à mon sens, sur cette gifle, cette prestation indigne, honteuse, dont on se demande bien comment le club, où ce qu'il en reste, va pouvoir se relever. Ne pas l'aligner en Bretagne, c'était se tirer une balle dans le pied. Un exercice dans lequel les Verts excellent, malheureusement. »

Laurent HESS

Le débat de la semaine Chaque semaine, deux journalistes de la rédaction de But ! Saint-Etienne débattent d'un sujet de l'actualité des Verts. Cette fois-ci on s'interroge sur la gestion par la direction de l'épisode Mahdi Camara. Bien géré ? Mal géré ? Laurent Hess et Alexandre Corboz ne sont pas d'accord.

