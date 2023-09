ASSE : l'ESTAC regrette Batlles, son successeur prend cher !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Si l'ASSE, qui reste sur deux victoires, se porte mieux depuis quelques semaines, ce n'est pas le cas de son prochain adversaire, l'ESTAC. Le club aubois s'est incliné à domicile samedi contre Auxerre et L'Est-Eclair charge son coach, Patrick Kisnorbo, ce lundi.

Kisnorbo très loin d'avoir les résultats de Batlles à Troyes

"Quand la direction de City Football Group montera-t-elle au créneau pour défendre le bilan du coach qu'elle a nommé, un entraîneur qui a de loin les plus mauvais résultats des coaches ayant entraîné le club aubois (hormis ceux qui ont fait des remplacements de quelques matches) ?, dénonce le quotidien. Samedi, dans un derby qui pour le public compte bien plus que pour un Australien, Patrick Kisnorbo a lancé des jeunes sans grande expérience face à une formation auxerroise dont la moitié des cadres jouait déjà la saison dernière en L1." Le média enfonce le clou en se servant de Laurent Batlles et Florian Tardieu... "On a l'impression d'avoir face à nous un entraîneur de U11 qui lutterait contre la championnite, un coach qui se comporte d'ailleurs au bord du terrain avec des pros comme un éducateur le ferait avec des U9. PK harangue (en anglais), replace (en anglais), gesticule. Dans le vent. Il n'y a qu'à Troyes, en ce début de saison, qu'on attend des plombes qu'un joueur soit prêt pour le lancer. A l'image de Florian Tardieu, à qui on n'a plus fait confiance. Ce même Tardieu qui, pas prêt pour Kisnorbo, enchaîne les matches depuis qu'il a rejoint Saint-Etienne en même temps que les bons résultats (7 points sur les 3 derniers matches). Il a retrouvé dans le Forez Laurent Batlles, l'un des entraîneurs les plus performants de l'histoire de l'Estac."

Les chiffes sont sans appel : avec Batlles, l'ESTAC prenait 1,63 points par match. Avec Kisnorbo, elle tourne à seulement 0,57 point par match...

