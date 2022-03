ASSE : l'histoire se répète pour Bouanga contre le PSG !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Incisif, Denis Bouanga a été le meilleur joueur stéphanois samedi soir lors de la défaite de l'ASSE sur la pelouse d'un PSG à réaction. Le Gabonais a ouvert le score en allant tromper Donnarumma du gauche après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Danilo, mais Kylian Mbappé est entré en scène et dans son sillage le PSG a renversé la partie.

3e but consécutif pour Bouanga contre Paris... et 3e défaite des Verts

C'est le 3e but consécutif de Bouanga face à Paris. L'attaquant avait déjà ouvert le score à l'aller et la rencontre s'était soldée par une défaite (1-3). Et la saison passée, les Verts s'était également inclinés à Paris (2-3), au Printemps, alors qu'ils avaient ouvert le score dans le dernier quart d'heure grâce à... Bouanga !