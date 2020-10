ASSE : l'hommage appuyé de Moukoudi à Perrin

Cet après-midi, Harold Moukoudi ne sera pas à Saint-Symphorien pour tenter de replacer l'AS Saint-Etienne sur la voie du succès. Le défenseur camerounais de 22 ans est en effet absent car il a été testé positif au Covid-19. Dommage car il s'était fait une place dans le onze de Claude Puel après le transfert de Wesley Fofana à Leicester.

"Loïc Perrin est une personne loyale"

Sa deuxième saison dans le Forez commence en tout cas bien mieux que la première. Arrivé du Havre à l'été 2019 après six mois sans jouer, Moukoudi a connu un premier semestre compliqué avant son prêt en D2 anglaise. Bien relancé, il espère désormais répondre aux attentes placées en lui. Et pour cela, il a opté pour un modèle qui fait l'unanimité à Saint-Etienne.

« J’ai clairement cette envie de bien faire et de m’imposer, a-t-il expliqué au micro de France Bleu. Loïc Perrin a fait toute sa carrière ici, c’est quelque chose de beau. C’est une personne loyale, on peut compter sur lui. C’est un digne représentant de l’ASSE. Être une personne loyale, ça fait partie des valeurs que mes parents m’ont inculqué. J’ai pu le montrer ici car pour l’anecdote j’ai joué la finale blessé, j’ai continué à jouer blesser car je voulais me mettre au service du collectif. C’est important dans un groupe, encore pour le nôtre qui est assez jeune. »