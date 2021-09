ASSE : l'hommage des ultras verts à Gérard Farison

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Un premier hommage qui ne sera sûrement pas le dernier… Cet après-midi, quelques heures après l'annonce du décès de Gérard Farison, un groupe ultra de l'AS Saint-Etienne, en l'occurrence les Green Angels 92, ont accroché une banderole au grillage de Geoffroy-Guichard sur laquelle on pouvait lire : "A Gérard Farison, enfant de Sainté et Vert pour l'éternité".

Né à Terrenoire, un quartier de Saint-Etienne, le latéral gauche a joué pendant 18 ans à l'ASSE. Il y était entré en 1962, à l'âge de 18 ans, avait fait ses débuts chez les professionnels cinq ans plus tard et y avait joué jusqu'en 1980, amassant cinq titres de champion de France et trois Coupes. Il n'était pas de la finale de la Coupe des champions 1976 contre le Bayern Munich puisque c'est Pierre Repellini qui évoluait au poste de latéral gauche.

Une banderole a été accrochée derrière le Kop Sud 👇 #ASSE https://t.co/UsqQQFTaOY — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 8, 2021