ASSE : l'impatience gagne du terrain chez les supporters, Puel dans leur viseur

« L’arbitre, le mauvais temps, les blessures, le passage des comètes, il y a décidément beaucoup d’excuses... Depuis un an et demi on coule à pic. Le club va droit dans le mur. »

Trent_Reznor, ASSE-Live

« Nous ne sommes pas encore en L2 mais :

une seule victoire sur les 16 derniers matchs il faut sans doute remonter loin pour voir pareille performance. Contre Reims on a repris nos bonnes habitudes : 3 tirs = 3 buts et on sait que lorsque l'adversaire en marque un, on ne gagne pratiquement jamais.

On va sans doute lutter avec Nîmes, Lorient et Dijon pour éviter la catastrophe.

Mais si certains pensent qu'on fait une bonne saison, c'est leur problème. A chacun son analyse de la situation. »

Alexsio, ASSE-Live

« Puel a redressé la barre en réintégrant tardivement des joueurs d expérience, mais on ne gagne toujours pas. La construction de notre jeu reste brouillonne car on n'a pas arrêté un schéma compréhensible et accessible pour cet effectif, et là c'est la responsabilité du coach. En un an cette équipe n'a rien appris ni progressé. Les compos de Puel sont souvent ratées ou pas assez cohérentes. »

Tdt, ASSE-Live



« Tu fais progresser les jeunes en les faisant jouer un peu.

Il ne faut pas oublier que Bouanga est l'ombre du joueur qu'il fut la saison passée alors qu'il devrait être notre joueur décisif. Heureusement on peut compter sur Hamouma. Puel l'a préservé à Reims car il veut lui éviter une blessure qui arrive presque chaque année à cette période. N'oublions pas qu'il manquait aussi Neyou au milieu et il est bien utile quand on doit faire le jeu. »

Angervert43, ASSE-Live



« Il va encore falloir serrer les miches jusqu’à la fin... saison de m.... »

Manu l'énarque, EVECT



« Ca commence à en faire un paquet, des accidents cette saison ! »

Chlappy, EVECT



« Un accident qui dure six mois ! »

Vince, EVECT



« L'an dernier un miracle nous a sauvé, cette année pas de miracle, on y va tout droit ! »

Le corbeau, EVECT



« Puel est chargé de nous vendre un projet où on le prive des meilleurs jeunes avant qu'ils n'aient atteint le début de leur potentiel et où il n'y a aucun réinvestissement pour remplacer les départs par d'autres jeunes à gros potentiel. Le miracle n'a pas lieu.

L'objectif de cette année a toujours été le maintien et depuis le départ de Fofana on savait que ça n'allait pas être facile. »

Tylith, Poteaux Carrés



« Puel je suis désolé ça fait plus d'un an qu'il est là, on ne voit rien... Les deux trouvailles Neyou et Maçon et basta... Pas de jeu, pas d'émotions, pas de résultats. En dehors des gros matchs, on ne sent pas un groupe soudé, des mecs qui se défoncent, tirent dans le même sens. Si encore on avait beaucoup de jeunes du centre sur le terrain on pourrait être indulgents, mais là quand tu vous le 11 à Reims ça ressemble à rien, on construit que dalle. A aucun moment je me dis, OK on a perdu mais on a montré des choses on est dans la bonne direction. Je vois aucun avenir dans ce que Puel fait au quotidien. »

Franck42, Poteaux-Carrés



« Je suis sûr que nous allons nous maintenir parce qu'il y aura suffisamment d'équipes derrière nous. Ce n'est pas très glorieux mais à moins de progrès extrêmement rapides des jeunes et des très jeunes, voire un réveil (que je redoute improbable) des "cadres", on ne pourra prétendre à mieux. Après si nous avons un avant-centre capable de convertir en but le quart des occasions que nous nous créons, nous irons vers un maintien facile. »

Nyme, Poteaux-Carrés



« Franchement on est en danger. Je juge un entraineur sur ses résultats.

Puel est le pire entraineur de notre très riche histoire.

Aucun n'a fait moins bien que lui en gardant l'équipe au minimum 20 matchs. Aucun. »

Inconnuvert, Poteaux-Carrés



« Difficile de faire des miracles avec cet effectif... Il faut des renforts sinon le maintien sera compliqué... »

Kobalt, Poteaux-Carrés