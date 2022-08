ASSE : l'incroyable calvaire de Mahdi Camara

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

Mahdi Camara ne mérite pas ça, lui le guerrier, le vaillant milieu de terrain qui ne baisse jamais les bras. Lui qui a été nommé capitaine de l'AS Saint-Etienne il y a deux ans par Claude Puel, qui a perdu le brassard l'an dernier à cause des mauvais résultats qui influaient sur son rendement et qui a vu son club formateur tomber en Ligue 2. Et lui qui risque de se voir accoler l'étiquette de chat noir pour quelque temps.

En effet, comme l'a souligné l'insider Mohamed Toubache-Ter, Camara reste sur deux matches en huit jours à treize buts encaissés ! Il était titulaire samedi dernier lors du 0-6 enduré par l'ASSE face au Havre, plus large défaite des Verts à Geoffroy-Guichard dans leur histoire. Et il est rentré à la mi-temps du terrifiant Brest-Montpellier (0-7) ce dimanche après-midi... Soulignons toutefois que le score était déjà de 0-5 quand il est rentré. Ce qui fait descendre la douloureuse à huit buts encaissés en deux matches...