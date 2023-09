ASSE : l'incroyable décision qui a offert à Tardieu son premier but en Vert

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Place aux choses surprenantes pour les supporters de l'ASSE. Tout d'abord parce que pour la première fois de la saison, leurs joueurs ont montré du caractère et de la solidarité pour aller chercher une victoire inattendue sur le terrain du SM Caen. Un succès qui, comme vous le savez sans doute, s'est construit avec un but sur pénalty, en première période, inscrit par Florian Tardieu.

Liste établie

Ce qui est plus étonnant, en revanche, c'est que l'ancien troyen n'aurait jamais dû tirer ce pénalty ! Et pour cause. La liste des tireurs à l'ASSE est ainsi établie et sans qu'il y ait un ordre de priorité particulier : Sissoko, Charbonnier, Cafaro. Problème, Sissoko en a raté un contre Annecy il y a quelques jours et se trouvait sur la banc de touche en première période à Caen. Charbonnier, lui, était bien sur le terrain, mais en avait également raté un lors de la première journée contre Grenoble en fin de match. Dès lors, c'est Mathieu Cafaro qui devait tirer.

Et bien non, car comme l'a expliqué Tardieu lui-même, tout a été changé en début de match par l'entraîneur des gardiens, Jean-François Bédénik. Ainsi que par Charbonnier qui a pris le ballon, puis l'a donné à Tardieu. Propos retranscrits par evect de l'ancien troyen.. "Au début du match, c'est l'entraineur des gardiens qui est venu me voir pour me dire que c'était moi le tireur. On était trois sur la liste, je me sentais bien pour le tirer. Charbo' me donne le ballon, j'ai un peu de réussite mais tant que ça rentre, c'est le principal. Je suis content de la prestation de l'équipe et d'avoir ramené les trois points."

A voir qui va tirer la prochaine fois que l'ASSE profite d'un pénalty...

