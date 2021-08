ASSE : l'indisponibilité de Fofana confirmée, son entraîneur très inquiet

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Wesley Fofana était comme un fou hier en fin d'après-midi. Devant sa télévision, le défenseur formé à l'ASSE a suivi la victoire de son Leicester dans le Community Shield face à l'intouchable Manchester City de Pep Guardiola (1-0). Il a posté une photo de lui tout sourire sur les réseaux sociaux. Après la rencontre, son manager, Brendan Rodgers, a parlé de lui, évoquant la durée de son indisponibilité et révélant qu'il y avait quelques complications autour de sa fracture du tibia gauche.

« Fofana se fait opérer lundi et il ne jouera pas avant 2022. Nous devrons évaluer la situation dans les six prochains mois. Dans et autour de son ligament médial, il y avait beaucoup plus de dommages que nous l'avions espéré. Le scanner a montré qu'il y avait des dommages assez importants à cet endroit. Il va être opéré, puis il sera de retour sur le terrain d'entraînement jeudi ou vendredi prochain et commencera sa rééducation. C'est vraiment dommage pour nous de perdre son talent incroyable. Mais il est vraiment, vraiment de bonne humeur. C'est vraiment dommage, pour la Premier League, de ne pas avoir un talent comme celui-là. Pour nous, c'est un coup dur. »

Victory in the #CommunityShield against the stars of @ManCity would have felt good for @LCFC boss #BrendanRodgers, but he revealed after the match that he has lost one of his own key men until at least next year 😱 | #PremierLeague #LEIMCI https://t.co/bUZp9LMiL8