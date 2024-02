ASSE : l'inquiétante prédiction d'Appiah sur l'avenir des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le club a beau être en Ligue 2, et ne pas faire preuve de la moindre régularité dans ses résultats, l'ASSE reste l'ASSE. Et est donc régulièrement choisie par l'un des diffuseurs du championnat avec des matches nécessairement décalés.

"Plus show, gala"

Samedi prochain, ce sera encore le cas et les Verts iront donc à Angers à compter de 15 heures. Une incidence sur le résultat ? Possible. Car comme le rappelle le site poteauxcarrés, le défenseur des Verts, Dennis Appiah, avait déjà évoqué cet horaire qui ne lui convient pas du tout. "Je préfère jouer le soir. Ca fait plus show, gala, et pour en parler avec d'autres joueurs, nous on préfère jouer le soir. On a plus nos capacités le soir, plutôt que l'après-midi. Pour jouer l'après-midi il me faut beaucoup plus de concentration, d'activation pour être prêt dans un match. C'est l'impression que j'ai en tout cas. J'ai beaucoup plus besoin de me concentrer avant le match, de m'activer, de m'échauffer, de rentrer dans une dynamique, alors que le soir c'est beaucoup plus facile."

Les statistiques sont claires et confirment le propos. L'ASSE a joué 10 matchs cette saison à 15heures. Résultats ? 0,8 point pris par match. Quand les Verts jouent à 19 heures (généralement le samedi) ? 1,3 point par match. Et à 20 heures 45 (généralement le lundi) ? 2,4 par match ! Problème, les quatre prochains matches des Stéphanois sont programmés à....15 heures.

