ASSE : l'invasion verte à Auxerre est une réalité, le plan des ultras dévoilé

A 19h aura lieu le barrage aller L1/L2 entre l'AJ Auxerre et l'AS Saint-Etienne. Les supporters stéphanois ont été interdits de déplacement par les autorités mais les différents groupes ultras ont annoncé leur volonté de "monter" tout de même jusqu'en Bourgogne pour soutenir leurs couleurs, même depuis l'extérieur du stade. Et ils ont tenu parole ! Selon notre journaliste Benjamin Danet, qui assistera à la rencontre ce soir, entre 600 et 700 supporters stéphanois sont présents en centre-ville, où aucun incident n'a été signalé.

Le but de ces fans sans billet (mais colorés alors qu'il est interdit de porter des vêtements de l'ASSE en centre-ville !) est de se rapprocher au maximum du stade Abbé-Deschamps. Et ensuite ? Espérons qu'il n'y aura pas de débordement car le dossier stéphanois à la commission de discipline est assez volumineux cette saison et le barrage retour se disputera d'ailleurs devant un virage fermé. Il est possible que ce cortège improvisé cherche à croiser la route du bus des joueurs de l'ASSE afin de les encourager avant leur match décisif...

⚽️Environ 300 supporters stéphanois rassemblés sur la place des Cordeliers à Auxerre. 1 millier sont attendus pour le barrage L1/L2 entre @ASSEofficiel et @AJA #AJAASSE pic.twitter.com/VKs9xGyyqd — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) May 26, 2022

