ASSE – L'oeil d'Adrien Ponsard : « C'est à se demander si les joueurs ont vraiment envie de sauver le club »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« L'ASSE a été en dessous de tout à Reims. On a vu que Puel n'était pas le seul responsable de la situation. Le mal est profond. C'est à se demander si on va battre la Duchère. De toute façon, la Coupe de France, on s'en fout. C'est secondaire vu le classement. Il y a un club à sauver, mais c'est à se demander si les joueurs en sont conscients, s'ils ont vraiment envie de remonter au classement. Il y a de beaux discours avant et après les matches, mais sur le terrain, ils ne font rien ! J'aimerais 11 Khazri ou 11 Boudebouz, les seuls à ressortir du lot même s'ils n'ont pas surnagé à Reims. C'est catastrophique. Voir l'ASSE dans cet état, ça me rend malade.

« On est la risée du foot français»

Tout le monde doit réagir et sortir le bleu de chauffe, à commencer par nos jeunes. Il y en a qu'on a présentés comme des pépites, mais quand on voit leur niveau... Ekitike, là oui, là il y a un joueur d'avenir. Mais nos jeunes à nous, ils n'ont pas leur place en L1, pas en jouant comme ça. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Et il faut arrêter de donner le bâton. On se saborde ! On fait beaucoup trop d'erreurs. A Reims, Green ne doit jamais sortir comme ça, et Bouanga se prend un rouge en répondant à la provocation d'un gamin. C'est limite faute professionnel. Ça m'a fait de la peine pour Julien Sablé. Il ne méritait pas ça. Dupraz arrive. On verra. Il va peut-être rebooster tout le monde mais j'ai peur que ça ne marche que sur un mois ou deux. C'est ce qu'il s'était passé dans ses autres clubs. Il faudra absolument gagner contre Nantes car on commence à être distancés. Les fêtes vont être terribles si on ne prend pas les trois points. Quant aux présidents, j'espère qu'ils vont vendre rapidement. Il faut du concret. Ils n'ont plus d'argent et pour se maintenir, il faut se renforcer au Mercato. En plus, on va perdre pas mal de joueurs pendant la CAN. On n'a rien anticipé, comme d'habitude. On est la risée du foot français. »