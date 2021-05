ASSE – L'oeil d'Adrien Ponsard : « Ce serait bien d'aller chercher le Top 10 »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

« On a 42 points, je pense que c'est bon pour le maintien. On peut même finir dans le Top 10. On doit avoir cet objectif là, surtout qu'on n'est pas loin de Nice et Metz. 4 points, c'est rien, ça peut vite se combler. Il nous reste deux matches à domicile contre Marseille et Dijon. On peut prendre 6 points. Après, à Lille, honnêtement... J'espère que les Lillois seront champions, ça ferait du bien aux Parisiens, que j'aime toujours autant (sic) ! On a un coup à jouer. C'est important de bien finir. En plus, il y a de l'argent en jeu avec les droits TV. Ce n'est pas à négliger.

« Il faudra garder les bons jeunes »

L'équipe montre de bonnes choses depuis quelques semaines. On finit bien. On vient de gagner à Rennes, à Montpellier, à Angers, à Nîmes. Notre parcours à l'extérieur est bien meilleur qu'à domicile. C'est difficile à analyser, même l'absence des supportes doit jouer. Je pense que sans les huis-clos, avec le soutien du Chaudron, les Verts auraient plus de points. Mais leur fin de saison est encourageante pour l'avenir. Il y a quand même de la qualité. Il faudra garder les bons jeunes, Camara, Neyou, Gourna, Moueffek. Khazri, ce serait bien qu'il fasse un an de plus, il est revenu à son meilleur niveau. Et je pense qu'on devrait prolonger Hamouma. C'est notre meilleur technicien, il apporte de la fluidité au jeu, il joue juste. Pour Debuchy, je ne sais pas. Il a marqué à Montpellier mais je trouve que ça devient compliqué. Il est un peu à bout de souffle. Je pense que c'est plus important de garder Hamouma. Il a encore de bonnes jambes. Si on l'a devant avec Bouanga et Khazri, on ne revivra pas une saison comme celle-ci.

« Aouchiche n'a pas encore le niveau L1 »

Après, je trouve que la saison a été dure pour certains. Je pense à Abi. Je ne l'ai pas vu progresser. Peut-être qu'un prêt en L2 lui ferait du bien. Je le trouve encore limite pour la L1. Aouchiche aussi. Il n'a pas encore le niveau. Je trouve même qu'il en est loin. A Montpellier, quand il entre, il gâche un contre, il rate une passe à 5 mètres, il ne gagne pas un duel, il ne lève pas son ballon sur le coup franc. Il faut vraiment qu'il muscle son jeu, qu'il force un peu plus son talent. C'est un bon joueur, il a des qualités techniques, mais ici, ce n'est pas le PSG. Il faut mouiller le maillot. Il doit s'endurcir, s'épaissir. Green dégage plus de maturité. J'aime bien ce qu'il montre. Avec Bajic et lui, on a deux bons jeunes. Pour la saison prochaine, la base est intéressante. Je pense que la priorité, ce sera un bon 9, comme à chaque Mercato depuis le départ d'Aubameyang et Brandao, et un défenseur central pour accompagner Moukoudi et Sow. Quant au coach, laissons le bosser. Ça payera peut-être l'année prochaine. Surtout si les supporters sont de retour à Geoffroy-Guichard. »