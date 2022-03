ASSE – l'oeil d'Adrien Ponsard : « Dupraz donne du peps à l'équipe »

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

« Avec ce qu'il se passe en Ukraine, ça fait du bien au moral de voir l'ASSE reprendre des couleurs. Je ne suis pas fan de Dupraz, du personnage, mais il faut reconnaître qu'il fait du bien. Il a su créer quelque chose. Il donne du peps à l'équipe, il vit les matches à fond. Il est à fond dans sa mission et il va la réussir. On sent une osmose qu'il n'y avait pas avec Puel. C'est complètement différent. Il y a de l'envie, de la solidarité, de la générosité.

« Chapeau au public »

Et puis ce public... Franchement, chapeau. Ça fait pousser des ailes, ça transcende. On sort la tête de l'eau. On va pouvoir jouer plus libérés à Lille et je verrais bien un bon résultat. Gourvennec va sûrement faire tourner, c'est une bonne opportunité. Derrière il y aura encore un match couperet contre Troyes. Si on enchaîne, on se donnera un bon bol d'air. Je pense que ce sera compliqué pour Bordeaux, Metz et Troyes. Attention aussi à Angers qui est en chute libre. On va finir devant toutes ces équipes, on peut aussi aller chercher Clermont, voire Reims, et j'oublie aussi Lorient. Si on continue, on finira 13 ou 14e.

Même à Paris c'était pas mal. On a perdu contre Mbappé, pas contre le PSG. Le retour en forme de Bouanga est une super nouvelle. On a besoin de lui. Son but contre Metz, en glissant, il fallait le mettre ! La CAN lui a fait du bien, il avait besoin de se ressourcer, de sortir d'un contexte qui était pesant. Il revient fort. Les recrues apportent aussi. Sacko, c'est fort. Thioub fait ses matches et Mangala va apporter de plus en plus. Bernardoni, par contre, je suis moins convaincu. Il fait une faute de main à Paris, il se troue souvent dans ses sorties. Je ne suis pas sûr qu'il soit au dessus de Green. »

