ASSE - L'oeil d'Adrien Ponsard : « En L1 ou en L2, j'espère qu'on ira chercher Batlles »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« L'ASSE est relégable à une journée de la fin. C'est catastrophique. Ça ferait vraiment chier de descendre. Mais il reste un match. J'y crois encore. Tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. C'est dans ces moments là qu'il faut rester solidaires, c'est primordial. Et qu'il faut porter ses couilles, comme l'a dit Khazri.

« Dupraz, on en reparlera quand ce sera fini »

Mbappé a dit qu'il n'était pas rassasié. Il va vouloir finir en beauté. Je pense que le PSG battra Metz. Un point à Nantes devrait suffire, mais quand on voit qu'on mène 2-0 à Lorient et à Nice et que derrière on en prend dix... Il faut arrêter ! La défense à cinq, ça ne marche pas, on prend but sur but et Dupraz s'obstine. C'est incompréhensible. A chaque match on a droit à Mangala alors qu'il est catastrophique. Et pour moi, l'autre erreur, c'est de continuer avec Bernardoni. Il n'y est plus. A Nice, il nous met dedans. Les deux premiers buts sont pour lui. Son mur sur le coup franc de Delort c'est n'importe quoi, et il ne ferme pas son angle sur la frappe de Bard. On dirait une grenouille quand il plonge ! A Nantes, il faut y aller avec Khazri, Bouanga et Hamouma. Il faut arrêter de tourner le dos au jeu alors qu'on a quand même des joueurs offensifs de qualité. Il y a aussi Boudebouz, Nordin... On est capables, on a des joueurs de ballon. Dupraz, on en reparlera quand ce sera fini. Mais je n'étais déjà pas fan du personnage avant son arrivée, et là, quand on voit ses choix... On a beaucoup de joueurs en fin de contrat. J'espère qu'ils laisseront l'ASSE en L1. Après, il y aura quasi une feuille blanche pour reconstruire. Loïc Perrin a pris du grade. C'est bien. J'ai confiance en lui. J'espère qu'on prendra de bons joueurs. Quant au coach, qu'on aille en L1 ou qu'on descende en L2, j'espère qu'on ira chercher Batlles. C'est un gars bien. C'est tout trouvé. »

Pour résumer "Dupraz, on en reparlera quand ce sera fini, estime Ponsard. Mais je n'étais déjà pas fan du personnage avant son arrivée, et là, quand on voit ses choix... On a beaucoup de joueurs en fin de contrat. J'espère qu'ils laisseront l'ASSE en L1. Après, il y aura quasi une feuille blanche pour reconstruire. Loïc Perrin a pris du grade. C'est bien. J'ai confiance en lui. J'espère qu'on prendra de bons joueurs. Quant au coach, qu'on aille en L1 ou qu'on descende en L2, j'espère qu'on ira chercher Batlles. C'est un gars bien. C'est tout trouvé."

Laurent HESS

Rédacteur