ASSE - L'oeil d'Adrien Ponsard : « Il faut faire le forcing pour prolonger Krasso »

« J'étais au stade contre Amiens, c'était la première fois cette saison. C'était moyen mais l'essentiel, c'est de poursuivre notre série d'invincibilité. On a eu beaucoup d'occasions en début de match mais devant, ce n'était pas ça : Wadji a croqué, Krasso n'était pas dans un bon soir et Bamba a été décevant, comme Fomba. Par contre, le petit Bouchouari a fait une super entrée. Il a mis le feu, il est allé de l'avant. C'est bien d'être revenu, ça montre que l'équipe ne lâche rien. Ce match là, on l'aurait perdu il y a trois mois. Et le public, franchement, chapeau ! 23 000 spectateurs alors qu'on est 13e de L2... Il n'y a qu'à « Sainté » qu'on voit ça.

« C'est dommage de ne pas avoir eu cette équipe dès le début de la saison »

Même si on n'a que 4 points d'avance, je pense que le maintien est bien engagé. Je ne m'inquiète pas. On peut même faire un résultat au Havre, on a vu à Bordeaux qu'on pouvait rivaliser avec les premiers. On a fait un bon Mercato. L'équipe n'a plus rien à voir avec celle de la première partie de saison avec Giraudon, Pintor et compagnie. Ça prend une autre tournure. Avant, au bout de deux minutes on prenait déjà un but, on était d'une fragilité incroyable... On sent beaucoup plus de sérénité, de confiance, de solidité. Batlles a bien redressé la barre. Il a remis les têtes à l'endroit. Je suis content pour lui. Les recrues apportent. Nkounkou a encore été décisif, Appiah est costaud, Larsonneur, on sent la patte Janot ! C'est dommage de ne pas avoir eu cette équipe dès le début de la saison. Briançon tient la baraque, Monconduit est de mieux en mieux, Pétrot et Sow, c'est un peu mieux aussi. Le regret, c'est Ghoulam. Il n'aurait jamais dû aller à Angers. Il aurait dû faire six mois ici et il aurait peut-être prolongé. Celui qu'il faudra garder, c'est Krasso. Il faut faire le forcing pour le prolonger. Quand tu as un attaquant aussi performant, tu fais tout pour le garder. Il est vraiment au dessus du lot, ça se voit dans ses prises de balle, l'orientation du jeu, les duels. On l'a lancé en allant le chercher à Epinal. Ce serait super décevant de le voir partir libre maintenant qu'il s'est révélé. C'est notre meilleur joueur, et de loin. En plus, il a l'air d'être bien à Sainté. »