ASSE – L'oeil d'Adrien Ponsard : « Je reste confiant »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« J'étais au stade contre Bordeaux, en Henri Point. Avec la pluie, c'était compliqué en tribune comme sur le terrain ! C'est dommage de perdre ce match. On ne méritait pas ça. On a manqué de réussite. Il y avait penalty sur Hamouma, et Moukoudi aurait pu égaliser sur la fin. La flaque, tout le monde l'avait vue et il tire dedans, il aurait dû tout arracher !

« Trauco à gauche, ce serait mieux »

Je trouve d'ailleurs Moukoudi en difficulté depuis le début de la saison. Derrière, c'est compliqué. Je pense que Puel devrait faire jouer Trauco. A gauche, ce serait mieux, et ça permettrait à Kolo de revenir en défense centrale. C'est sûr qu'avec 3 points en 6 matches, c'est décevant. Mais je ne m'inquiète pas. C'est le début de saison. Je reste confiant. On a quand même de bons joueurs et je pense qu'il y a plus faibles que nous dans ce championnat. Contre Bordeaux, il y a eu de belles phases de jeu. Khazri est en jambes, Hamouma revient bien. Avec Bouanga et Ramirez, on a plusieurs joueurs capables de faire la différence devant. Ramirez n'est pas encore intégré, on l'a vu contre Bordeaux. Il manque d'automatismes. Mais il a des qualités. Il a du jus, il fait de bons appels. Ça peut être une bonne pioche.

« Il y a peut-être des joueurs à relancer, comme Rivera ou Boudebouz »

On entend beaucoup parler de la vente du club, avec ce projet cambodgien. Il faut voir si c'est du sérieux. Mais la priorité, c'est de se redresser sportivement, de remonter au classement. Il y a une saison à faire, et il faut asseoir le club en L1. Sinon, si on descend, ça risque d'être compliqué de vendre ! On a une série de matches difficiles : Monaco, Nice, Lyon, ça va être chaud ! Il faut s'accrocher, tout donner, et à un moment ou l'autre ça finir par payer. Peut-être qu'il y a des joueurs à relancer sur cette série, comme Rivera ou Boudebouz. Et j'espère que Puel remettra Camara. C'est vrai qu'il n'a pas le même rendement que la saison dernière mais j'ai été surpris de le voir sur le banc contre Bordeaux. Entre Gourna et lui, il n'y a quand même pas photo... »