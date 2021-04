ASSE – L'oeil d'Adrien Ponsard : « L'ASSE doit vite prolonger Etienne Green ! »

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

« Avec cette victoire contre Bordeaux, le maintien prend forme. C'est en bonne voie. Sur la lancée, on peut même ramener quelque chose de Paris même si ce sera compliqué. Il faut y croire, surtout si on joue comme contre Bordeaux. C'était plaisant. On a été solide et efficace avec un super Khazri. Khazri, je l'ai toujours défendu. Je l'aime bien. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau là. Il fait un hat trick. Il montre que quand on compte sur lui, il sait répondre présent. Il avait mis un super but à Nîmes et il en remet un contre Bordeaux. Ça revient. Bouanga aussi revient bien. Ça se débloque. On ne va pas s'enflammer mais vu le classement, on peut espérer finir dans les dix premiers. Ce pourrait être un objectif sur les 4-5 derniers matches. On se redresse tout doucement.

« Green a été décisif à Nîmes et contre Bordeaux »

Après, on a trouvé un bon petit gardien. Honnêtement, je ne connaissais pas trop Etienne Green. J'avais déjà entendu son nom mais on parlait surtout de Bajic. Je ne sais pas s'il finira la saison. Ce serait un peu injuste pour Jessy Moulin car il n'a pas démérité. Mais on tient peut-être notre gardien du futur même s'il ne faut pas condamner Bajic. Le pauvre, il en a pris quatre contre Monaco mais il n'y est pour rien. C'est sûr que Green a fait meilleure impression. Il a fait des arrêts, et des arrêts importants. A Nîmes, il sort le penalty de Ripart. Contre Bordeaux, il est décisif aussi avec son arrêt à 2-1 devant Oudin. Il a marqué des points. Je le trouve complet : il est bon sur sa ligne, dans ses sorties, il va vite au sol et il est bon au pied. En plus, il est serein. Il semble mature, sûr de lui. J'ai vu qu'il était en fin de contrat, il faut vite le prolonger. Et il n'y a pas que lui. Quand je vois qu'on pourrait laisser filer un gars comme Hamouma... Il a 34 ans mais ça reste un sacré joueur. Après, sur la vente du club, je pense que la balle est dans le camp des dirigeants. Mais chaque chose en son temps. Il faut laisser finir la saison. Et si un investisseur vient, j'espère qu'il amènera plus de moyens. »