ASSE – L'oeil d'Adrien Ponsard : « On va avoir besoin des bannis »

« Le seul point positif par rapport au transfert de Fofana, c'est qu'on a fait entrer des sous. 40 M€, c'est une belle opération, une très bonne vente. On en avait besoin. On verra s'il va jouer à Leicester ou si ça va faire comme Saliba à Arsenal mais c'est un bon joueur. Pour nous, son départ est une grosse perte sportivement. C'est dommage. C'était de loin notre meilleur défenseur.

« Les faire jouer, ce sera aussi le meilleur moyen pour les vendre »

A Lens, on a payé cher le tacle de Kolo. Il se fait éliminer facilement et il se jette alors qu'il n'a aucune chance de toucher le ballon. C'est une grosse faute. Son tacle est vraiment vilain, il aura pu faire très mal à Ganago. Pour Khazri, c'est une faute grossière mais il revenait, il avait fin. C'est un excès d'engagement. Il n'y avait rien de méchant. Je pense que ça valait plus un carton jaune que le rouge. Ce match à Lens n'a vraiment pas été bon. On ne l'a pas pris par le bon bout. On s'est donné le bâton pour se faire battre. On n'a rien montré. Après le tir de Bouanga en début de match, on n'a plus été dangereux. On n'a pas joué. Maintenant, on va voir ce que va faire Puel après la trêve. Je pense qu'il réintégré les bannis : Boudebouz, Trauco. Ce serait une bonne chose. On va avoir besoin d'eux. On paye des mecs 200, voire 300 000 €, à un moment donné il faut bien qu'ils jouent. Les faire jouer, ce sera aussi aussi le meilleur moyen pour les vendre. En plus, ce sont des bons mecs. Ils ont une bonne mentalité. Ils seront revanchards.

Par le passé, on a vu un Bayal ressortir du placard et faire de belles saisons. Beric aussi. On l'avait prêté à Anderlecht mais on l'avait vite fait revenir et il avait marqué pas mal de buts, à l'arrivée de Gasset. J'ai vu qu'il en avait déjà « claqué » 7 avec Chicago. Ça me laisse des regrets. On l'a laissé partir quasi gratuit alors que c'est un super buteur. Le problème, c'est qu'on n'a jamais su l'utiliser. »