ASSE - L'oeil d'Adrien Ponsard : « On voit que c'est en train de tourner »

« Je pense que la défaite à Bergerac a été un mal pour un bien. Même s'il y avait un super coup à faire en Coupe de France, le maintien en L1 est trop important pour se disperser. On est sur la bonne voie. Avec ces trois victoires, on décolle enfin. On voit bien que c'est en train de tourner. C'est de bon augure. L'état d'esprit est complètement différent. Dupraz fait du bien, c'est indéniable. C'est un meneur d'hommes. Les recrues apportent aussi.

« On va finir entre la 14e et la 16e place »

Un Bernardoni fait beaucoup de bien dans les cages, il rassure. On n'a pas encore vu Crivelli mais il devrait apporter lui aussi, pareil pour Mangala quand il aura un peu plus de matches dans les jambes. Le groupe s'est étoffé. On sent de l'envie, de l'abnégation. C'est très bien. En plus on ne parle plus trop de la vente du club, c'est pas plus mal. Il y a une saison à finir, un club à sauver. Le reste, on verra ça plus tard. J'ai toujours pensé qu'on allait se maintenir, on n'a pas une équipe pour descendre. Mais c'est sûr que là, je suis plus serein. On a repris du poil de la bête et il y a plus faible que nous dans ce championnat. Clermont, ça risque d'être dur pour eux, il y a Bordeaux qui prend énormément de buts, Troyes qui n'aurait jamais dû virer Batlles... Je pense qu'on finira devant ces équipes là, devant Metz et Lorient aussi, voire Reims. On va finir entre la 14e et la 16e place. Contre Strasbourg, il y aura une belle équipe en face mais c'est jouable. J'espère qu'il y aura autant d'ambiance que contre Montpellier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le stade s'enflammer comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. »