ASSE – L'oeil d'Adrien Ponsard : « Puel a trouvé le bon amalgame entre les jeunes et les anciens »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la recrue Rétsos

« L'ASSE a vraiment fait un super match à Bordeaux. Ça fait plaisir de voir l'équipe jouer comme ça. Elle n'a pas enchaîné contre Nîmes mais il faut féliciter les Crocos, ils n'ont rien lâché. Ils étaient en mode commando et ils n'ont pas volé leur point. On méritait quand même de gagner. On a raté un penalty et plusieurs occasions franches. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense même qu'on va gagner à Monaco. En ce moment, on est bien.

« Ce groupe vit bien, ça se sent »

Puel a trouvé le bon amalgame entre les jeunes et les anciens. Il y a plus de continuité dans ses choix, une défense stable, avec Camara et Neyou en premier rideau, devant. Du coup, il y a un meilleur équilibre, il y a des automatismes. Et tout le monde en profite. Nordin a marqué deux jolis but, Aouchiche revient bien, Trauco enchaîne les bons matches, Moukoudi est de plus en plus solide. On a eu une mauvaise passe et ça s'est ressenti sur tout le monde. Mais on est en train d'inverser la tendance. Ça fait quand même cinq matches sans défaite. C'est plus cohérent, plus consistant. Cette équipe me plait bien. On sent que le groupe vit bien. Ça se voit avec l'apport des remplaçants. Je pense que Puel est en train de mettre en place quelque chose de pas mal. Il y a de bons jeunes. Il y a de l'espoir. Un gars comme Boudebouz fait du bien même s'il a raté son penalty contre Nîmes. Il apporte. Il a une grosse qualité de passe même s'il ne va pas toujours assez de l'avant. Debuchy aussi apporte. Il influe. C'est avec des cadres comme lui que les jeunes vont progresser, qu'ils vont apprendre. Et quand le public va revenir, ce sera encore autre chose. On a hâte. »