ASSE – L'oeil d'Adrien Ponsard : « Puel fait les bons choix »

« J'étais à Geoffroy-Guichard contre Strasbourg. Coeur Vert m'avait invité, j'ai regardé le match avec Lionel Potillon et Roudolphe Douala. C'était bien. Ça fait deux victoires, on enchaîne. On a déjà six points d'avance sur Paris ! En face, Lorient et Strasbourg, c'était assez faible, mais ces matches-là, je ne suis pas sûr qu'on les aurait gagnés la saison dernière. L'équipe est en progrès.

« Il n'y a pas photo entre Moulin et Ruffier »

Ce qui fait plaisir, c'est qu'on a trouvé un gardien. Moulin est décisif. Il est dynamique, il est rassurant, il cherche toujours à allant de l'avant. Je suis vraiment content pour Jessy, il fait taire beaucoup de personnes. Quand on voit les derniers matches de Ruffier, le nombre de buts qu'il encaissait, le temps qu'il mettait à se relever, son jeu au pied, Jessy est vraiment au dessus. Il n'y a pas photo. En plus, je trouve qu'il a un impact positif sur le groupe. On sent qu'il y a un bon état d'esprit. Ça se bat, il n'y a pas d'individualités, chacun fait l'effort pour le petit copain. Puel a fait les bons choix. Il est en train de créer quelque chose de bien. Ce n'est que le début, mais ça commence à prendre forme.

« On a déjà vendu Saliba, on ne va quand même pas transférer Fofana dès cet été »

Après, pour Fofana, je trouve dommage qu'il veuille partir. L'offre est alléchante mais il ne doit pas oublier que s'il en est là, c'est en grande partie grâce à l'ASSE. Il devrait rester encore un peu, qu'il fasse au moins une saison complète. S'il continue d'être performant, il aura de plus grands clubs que Leicester.

Sa famille, elle est déjà à l'abri, il gagne 75 000 € par mois, à 19 ans. Je crois qu'il ne mesure pas la chance qu'il a. Ici, il est titulaire. Le serait-il en Angleterre ? Il devrait mûrir encore un peu. Il est dans de super conditions pour ça. Puel a raison de vouloir le garder. C'est un joueur important, notre meilleur défenseur. Et puis on a déjà vendu Saliba, on ne va quand même pas transférer Fofana cet été. 30 M€, en tout cas, je trouve que ce n'est pas assez. C'est un futur international. Déjà qu'on a bradé Saliba."