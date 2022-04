ASSE - L'oeil d'Anthony Verpillon (TL7) : « Le bon exemple pour Dupraz, c'est Kombouaré »

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

But ! : Anthony, lors de votre précédente interview, vous étiez sceptique par rapport au projet de Claude Puel...

Anthony VERPILLON : C'était il y a un an, il avait déjà du plomb dans l'aile ! Je crois que c'était juste avant ce fameux match à Nîmes. On était dans la zone rouge. Même si on s'est sauvés, on voyait bien que le ver était dans le fruit. On ne progressait pas. Puel aura laissé l'ASSE là où il l'avait trouvée : à la 20e place.

Quelle a été selon vous sa plus grosse erreur ?

Il n'a peut-être pas misé sur les bons chevaux. Mais surtout, c'est son manque de communication. Il était trop distant avec les joueurs. Tous le sous-entendent en disant que Dupraz a ramené de la chaleur, y compris des gars comme Boudebouz, Khazri ou Kolo.

Vous pensez que Puel aurait dû être viré plus tôt...

Sans doute. On sentait bien qu'il allait droit dans le mur. Mais il y avait le paramètre économique. C'était compliqué.

Son projet n'était pas viable ?

Je ne sais pas. On avait envie d'y croire à la base. Ce projet était aussi dicté par la direction, pour assainir les finances. Il fallait pousser les gros salaires vers la sortie. Mais Puel aurait dû les réintégrer dès la fin du Mercato. Il s'est privé d'un Khazri, d'un Boudebouz, alors qu'ils n'étaient pas partis. Il fallait les intégrer dans le projet.

Pascal Dupraz est aux antipodes de Puel dans son management...

C'est ça. Il colle mieux, je trouve. A l'ASSE, les derniers coachs qui ont réussi avaient cette chaleur humaine : Galtier, Gasset. Il y a une vraie proximité avec Dupraz. Il n'y a plus cette chape de plomb qu'il y avait avec Puel. Nous, les journalistes, on le ressent quand on va aux matches, ou à L'Etrat.

Vous prenez plus de plaisir ?

Carrément. Ce n'est pas le même ton. On sentait Puel réticent, distant. Dupraz joue mieux le jeu. Il ne rechigne pas. On sent même qu'il aime ça. Il est venu sur TL7 récemment, il est resté une bonne heure après l'interview. C'était sympa. On a parlé foot, bien sûr, mais il a aussi posé des questions sur notre métier, sur l'économie de TL7.

« Pascal Dupraz est dans sa mission, il veut emmener tout le monde avec lui et je trouve qu'il s'y prend plutôt bien. Après, devant les médias, il est dans son personnage. Il aime bien faire le show. »

N'en fait-il quand même pas un peu trop ?

Il est dans la communication. J'entends que c'est peut-être une opération séduction, qu'il veut être bien vu de tout le monde parce qu'il espère s'installer sur le banc. C'est peut-être vrai, peut-être qu'il est intéressé, mais j'aime bien sa façon d'appréhender son métier. Pascal Dupraz est dans sa mission, il veut emmener tout le monde avec lui et je trouve qu'il s'y prend plutôt bien. Après, devant les médias, il est dans son personnage. Il aime bien faire le show.

Vous pensez qu'il va réussir à sauver l'ASSE ?

Oui. Je ne nous vois pas descendre. Je pense que Bordeaux et Metz resteront dans la charrette. Et même si on devait finir à la 18e place, je ne pense pas que l'on se fera taper en barrages par un club de L2. Mais il reste 9 matches, tout est serré et on a vu contre Troyes qu'on était encore convalescents. Il n'y a rien de fait. On n'est pas tant à l'abri que ça. En plus, il y a la blessure de Falaye Sacko. C'est un vrai coup dur.

Qui voyez-vous pour le remplacer ?

Perso, j'aimerais qu'on passe en 4-4-2, avec un offensif de plus. Je remettrais aussi Trauco à gauche, je trouve que Kolo n'apporte pas assez dans le couloir. Mais comme on n'a pas de latéral droit avec la blessure de Maçon, je pense que Dupraz va rester avec sa charnière à trois. Celui qui a le profil qui se rapproche le plus de Sacko, c'est Bakayoko. Je pense que ça se jouera entre Sow et lui. Contre Troyes, on a vu qu'avec Moukoudi, ça ne fonctionnait pas. Moukoudi-Mangala-Nadé, c'est trop lent.

Et Mahdi Camara en latéral droit, voire dans l'axe ?

Je le préfère au milieu. Il est meilleur. Et il faut laisser les joueurs à leur vrai poste, il faut arrêter de bricoler. Puel le faisait beaucoup trop.

Enzo Crivelli va enfin entrer en piste...

Oui. Lui, c'est l'inconnue. Il n'a pas joué depuis trois mois, il n'a pas marqué depuis un an et demi. Peut-être qu'il permettra de jouer plus haut, de libérer des espaces. Mais je ne pense pas qu'on puisse attendre autre chose de lui. S'il permet à Khazri et Bouanga de briller, ce serait déjà très bien. S'il marque un ou deux buts, ce serait encore mieux. Mais je ne vois pas en lui le sauveur. Je pense que ce sera plutôt Khazri, comme l'an dernier, ou alors Bouanga, même pas s'il joue comme contre Troyes !

Et Ryad Boudebouz ?

Je le trouve en dedans. Il marque le pas. Il faut voir aussi si Hamouma revient ou pas. Son but contre Montpellier, ça a été le déclic. Quand on voit qu'on n'avait que 12 points après 20 journées, et qu'on est toujours à la 18e place malgré notre bonne dynamique, on se dit qu'on revient quand même de loin...

Au delà de la saison, comment imaginez-vous l'avenir de l'ASSE ?

Il est très flou. 15 joueurs de l'équipe première sont en fin de contrat, dont tous les cadres à part Bouanga. On va se retrouver avec une page blanche. Pour reconstruire, il ne faudra pas faire les choses au dernier moment. Il faudra choisir l'entraîneur, les joueurs. J'ai vu que Loïc Perrin était en train de recomposer la cellule de recrutement. C'est bien. Des bons joueurs, il y en a partout. Il faut avoir le nez pour les trouver, comme on vient d'en avoir avec Sacko. Il va y avoir un gros chantier. Il faut l'anticiper, même si la situation ne s'y prête pas trop.

Vous êtes inquiet ?

Pas tant que ça. C'est sûr qu'on renifle la L2 depuis maintenant deux-trois ans. Il faut faire attention. Il y aura un virage à prendre et il ne faudra pas le rater. Mais j'ai confiance en Perrin, et Soucasse me semble être un mec sain lui aussi. Romeyer a pris du recul. Il est toujours là mais en retrait. C'est une bonne chose.

Vous imaginez une vente du club ces prochains mois ?

Cela me surprendrait beaucoup. Le contexte rend l'opération encore plus compliquée avec la pandémie, la Russie. Je ne vois pas comment ça pourrait changer d'actionnariat aussi rapidement. Cela fait un an que le club est en vente. Ça ne bouge pas. Il y a eu deux-trois dossiers mais finalement, jusqu'ici, on n'a rien vu venir.

Si Dupraz réussit sa mission, seriez-vous favorable à une prolongation ?

C'est difficile de se prononcer. Reposez moi la question en fin de saison ! Le bon exemple pour lui, c'est Kombouaré. Il avait repris Nantes dans une situation aussi catastrophique que la nôtre il y a un an. Au départ, c'était juste pour sauver le club. Il l'a fait, il est resté, et les Canaris font une très belle saison. Ils sont en finale de Coupe de France. C'est joli.

Laurent HESS

Rédacteur