ASSE - L'oeil de Denis Balbir : "Cette semaine peut être pour les Verts celle du maintien"

"Il était une évidence qu'avant cette fin de saison, les équipes qui feraient preuve de caractère disposeraient d'un avantage précieux dans la quête du maintien en Ligue 1. Et on ne peut pas dire que les Verts en aient manqué, eux qui restaient sur deux pilules contre Marseille;e et Brest et qui ont même raté leur entame face au Stade Brestois avec l'ouverture du score d'Honorat.

Alors non, tout n'est pas parfait dans cette équipe, ni dans ce club car l'avenir est pour le moins assez flou. Mais être arrivé à revenir dans le match et avoir marqué deux buts à cette équipe bretonne, c'est déjà assez fort. Les joueurs l'ont fait avec beaucoup d'envie, de caractère, de mental et même un peu de talent car on a bien vu que les coups de pieds arrêtés avaient été travaillés depuis plusieurs semaines. Il est d'ailleurs assez significatif que ce soit Mahdi Camara qui donne l'exemple. Je n'ai pas envie de m'étaler sur sa suspension contre Lorient et sur ce qui a été décidé par l'ASSE à son encontre car je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Ce que je sais, en revanche, c'est que Camara est un joueur important, utile, capitaine il y a encore quelques mois et qui a fait profiter à tout le peuple vert de sa rage et de son envie de revanche. Son comportement est à saluer, vraiment.

Mercredi, puis samedi prochain, arrivent deux rendez-vous ô combien importants pour les Verts. On ne va pas encore dire que c'est un tournant car chaque match est un tournant pour l'ASSE et ce depuis plusieurs mois. Mais je suis convaincu qu'une victoire à Bordeaux et un point ou plus contre Monaco, c'est synonyme de maintien assuré. Les Verts ont les moyens, sur le plan comptable et psychologique, de mettre définitivement à terre un adversaire direct dans la course au maintien. Un adversaire chez qui, on le sait, ça ne va vraiment pas fort. Et lorsqu'on regarde le classement, le propos vaut également pour le FC Metz qui, lui, a déjà un significatif. Cette semaine peut être pour les Verts celé du maintien.

Il sera d'ailleurs important que l'ASSE puisse assurer son maintien le plus vite possible car comme je l'ai dit, l'avenir est trop flou. De voir Loïc Perrin et Jean-François Soucasse à la tête du club, ça me rassure car j'ai beaucoup d'estime pour les deux hommes et je sais ce qu'ils peuvent apporter. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de travail en vue le prochaine saison à condition que le maintien soit assuré. C'est aussi pour ça que cette semaine peut être décisive pour l'ASSE. Sur le plan comptable avec le maintien et pour l'avenir avec une direction qui pourra se lancer sur des chantiers tous aussi importants. "

