ASSE - L'oeil de Denis Balbir : "Grand temps d'envisager la suite avec Debuchy et Hamouma"

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

"Lors d'une précédente intervention sur Butfootballclub, j'avais espéré pour l'ASSE une prise de sept points avec les trois matches de la semaine écoulée. C'est fait et c'est tant mieux. Pour être honnête, je ne m'attendais à ce que ls Verts s'imposent à Nice et contre le FC Metz, je voyais plutôt un succès face au FC Nantes. En tous cas, il s'agit d'une très, très bonne opération comptable puisque, dans le même temps, Dijon, Nantes et Nîmes ont perdu lors de la dernière journée. Je ne vais surtout pas dire ici, et encore moins le penser, que le maintien est acquis car il reste à mon sens beaucoup trop de matches à disputer. Mais dans le jeu, dans l'envie, et surtout dans la confiance que dégage le groupe, on sent tout de même beaucoup plus d'ondes positives à l'ASSE qu'à Nantes par exemple.

Contre le FC Metz, on a surtout vu que le mercato avait pour une fois porté ses fruits dans le Forez. On s'est tellement plantés à Sainté dans le choix de certains joueurs, et encore récemment, qu'il est agréable de constater que, cette fois, Cissé et Modeste apportent déjà quelque chose. Cissé, je l'ai trouvé très rassurant, solide, et notamment sur les coups de pieds arrêtés. Il a une lecture du jeu qui me paraît déjà bénéfique et le savoir en défense avec Debuchy, lorsque ce dernier reviendra, offre une sécurité qui sera déterminante dans les semaines qui viennent.

"La future entente de Modeste avec Hamouma va faire beaucoup de bien au secteur offensif"

Quant à Modeste, j'avais espéré un temps que l'attaquant du mercato soit Slimani, avant de comprendre que cela serait beaucoup trop onéreux. Mais Modeste a un style similaire, il pèse sur les défenses, est bon dans un rôle de pivot remiseur. Et je ne doute pas que sa future entente avec Romain Hamouma apporte du positif au secteur offensif du club stéphanois. De toute façon, on n'avait pas le choix, c'était devenu crucial que de prendre un véritable avant-centre.

"Debuchy et Hamouma, un dossier important"

Je voudrais terminer cette chronique sur l'ASSE en évoquant le cas de deux joueurs de Claude Puel. Le match face à Metz a une fois encore montré à quel point Romain Hamouma était un élément précieux de l'effectif. Il a une aisance technique qu'on ne retrouve pas chez d'autres. Je ne suis pas trop inquiet quant au fait que Puel et les dirigeants ne le fassent pas, pour l'instant, prolonger. Il y a d'autres soucis à gérer et notamment économiques avec le coronavirus et le scandale Mediapro. Mais tout de même, n'oublions pas que Hamouma peut déjà s'engager ailleurs et que le dossier se doit d'être vite réglé.

D'ailleurs, ce dossier de la prolongation vaut également pour Debuchy. Un dossier important des prochaine semaines chez les Verts. Les deux hommes, au-delà de ce qu'ils apportent sur le terrain, ont des valeurs humaines qui ressemblent à celles du club. Ils incarnent bien ce qu'attendent les supporters, ce mélange d'abnégation et de talent. J'ai toujours souhaité qu'on envoie un message fort aux deux joueurs et qu'on active les discussions. Il serait donc grand temps de se mettre autour de la table et d'envisager la suite. Pour le bien du club."