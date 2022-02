ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Je crois au maintien des Verts »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« Déjà, je voudrais dire un mot sur le public stéphanois. Dans les conditions actuelles, c’est vraiment important de pouvoir compter sur des supporters aussi magnifiques. Le soutien des supporters est capital dans ce genre de situation. On s’aperçoit encore une fois qu’il a joué pleinement son rôle. C’est vraiment la première satisfaction.

« C'est un bon point pour l'ASSE »

Wahbi Khazri au duel avec Lucas Perrin Credit Photo - Icon Sport

La deuxième étant que Saint-Etienne a répondu présent sur le terrain par deux artistes : Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri. Mais pas seulement, c’est également un bon travail collectif face à une équipe qui est prête pour aller jouer la Ligue Europa la saison prochaine avec un bon équilibre et un très bon entraîneur. C’était un bon match, très vivant avec quatre buts. Il y avait du spectacle. Pour moi, le match nul est équitable. C’est un bon point pour l'ASSE, qui retrouve des valeurs de combativité mais aussi footballistiques. Sans être béat d’optimisme, on peut être moins inquiet que par le passé même si les Verts vont aller au PSG le week-end prochain.

« Ce n’est pas possible de descendre avec un effectif, une volonté et un public pareil »

Les supporters stéphanois Credit Photo - Icon Sport

Il va y avoir un mini championnat à plusieurs équipes pour le maintien. Mais je crois au maintien des Verts parce qu’il sont invaincus depuis quelques matchs. Sainté a une capacité de réaction qu’il n’avait pas auparavant et est construit pour se maintenir avec un entraîneur qui véhicule un bon discours. Pascal Dupraz est réaliste positivement. C’est une bonne chose.

Parmi les équipes qui sont menacées, l’ASSE a l’effectif qui tient le plus la route. L’expérience de certains apporte beaucoup. C’est un groupe qui a pris confiance petit à petit. Même si Saint-Etienne a pris deux buts face à Strasbourg, la défense se consolide et la colonne vertébrale de l’équipe est en train de se construire peu à peu. Ce n’est pas possible de descendre avec un effectif, une volonté et un public pareil ».