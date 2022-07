ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « L'expérience de Green n'est pas importante mais elle est capitale »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« L'ASSE a réussi sa première avec Laurent Batlles en s'imposant 3-0 en préparation face à Evian Thonon Grand Genève (National 2). Même si on n'est qu'au début de la construction de l'équipe et que la mayonnaise a pas encore totalement pris, c'est toujours mieux pour la confiance de remporter son premier match.

Il n'y a pas non plus cinquante choses à retenir de cette première sortie. L'équipe n'était pas la même entre la première et la deuxième période. Le schéma de jeu n'était sans doute pas dans sa forme définitive. J'ai quand même envie de retenir le fait que certains jeunes joueurs sont en train de marquer. Laurent Batlles est en train de faire ce que Claude Puel voulait faire : lancer des jeunes en les encadrant par des joueurs plus expérimentés. La différence, c'est que cette fois-ci les cadres d'expérience sont davantage des joueurs de clubs. Peut-être que ce ne sont pas des internationaux, peut-être qu'ils sont un peu moins spectaculaires mais je pense qu'ils vont amener la régularité et la stabilité dont l'ASSE a besoin.

« Green ? Imperméable à cette pression que l'ASSE lui met »

Cette semaine a aussi été marquée par certaines prises de paroles : Roland Romeyer qui s'est exprimé sur l'échec de la vente, Loïc Perrin qui a évoqué le Mercato, le profil de l'attaquant ciblé mais également le cas d'Etienne Green. Le gardien des Verts a été conforté en numéro 1 par le club, qui ne lui a pas non plus signé un chèque en blanc si on s'en réfère aux propos du coordinateur sportif de l'ASSE.

Concernant Etienne Green, je reste persuadé que c'est l'homme de la situation dans les buts. Son expérience du poste n'est pas importante mais elle est capitale. Quand il a été lancé en professionnel il y a un peu moins de 18 mois, il est arrivé dans un contexte compliquée avec la course au maintien. Une course dont il a été la clé avec notamment son penalty arrêté sur le terrain de Nîmes. Pour moi, Green renvoie davantage de signaux positifs que négatifs. Par le passé, il a été le Zorro, le sauveur de Saint-Etienne. Il a connu une vie de vestiaire qui n'a pas été simple et son entré en matière au plus haut niveau a été plus qu'intéressante. Je ne vois pas la sortie de Loïc Perrin comme une pression supplémentaire sur ses épaules. Il a le vécu suffisant pour savoir ce qu'il a à faire et je le pense imperméable à cette pression.

« Je comprends qu'il faille se protéger à minima avec la venue d'un gardien »

Après, oui, l'ASSE va aller chercher un numéro 1 bis d'expérience. Je peux comprendre le club et Laurent Batlles. Sur une saison, il peut tout arriver. Personne ne peut présager d'une chute de forme ou d'une blessure d'Etienne Green. Derrière, la hiérarchie n'est pas claire. On ne peut pas, quand on sort d'une saison aussi compliquée et qu'on a l'ambition de remonter en Ligue 1, s'appuyer uniquement sur un gardien. L'ASSE a vécu trop de blessures avec cette descente, avec la cassure avec les supporters... On ne peut pas, quand on est un club responsable, mettre tous ses œufs dans le même panier. Je comprends qu'il faille se protéger à minima avec la venue d'un gardien ayant plus de bouteille.

A mon sens, l'arrivée d'un nouveau gardien à l'ASSE ne posera pas de soucis si les choses sont bien établies. Il faut que tout soit clair pour le numéro 1, pour le numéro 1 bis... Tout est dans le discours et l'approche psychologique du staff par rapport aux joueurs. Il ne faut pas non plus commencer à faire comme certains clubs avec un turn-over entre gardiens. Laurent Batlles ne fonctionnant pas comme ça, je ne m'inquiète pas. »