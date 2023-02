ASSE - l'oeil de Denis Balbir : "ne pas s'enflammer et s'attaquer à un dossier capital"

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

"Je vais être comme tout supporter de l'ASSE et me féliciter, grandement, de cette belle victoire contre Dijon. On y reviendra dans cette chronique, mais voir notre chaudron avec autant de monde, une telle ambiance et une victoire, c'est génial. Après, ne tombons pas dans l'excès et ne croyons pas que c'est fait. Il ne faut pas s'enflammer et croire que le maintien est déjà assuré. Lorsqu'on est supporter des Verts, on se doit d'être méfiant, le passé nous a appris à nous calmer et à ne pas verser dans l'euphorie.

L'objectif, c'est désormais de s'installer tranquillement en milieu de tableau. Ne me parlez pas de série, de remontée en L1 ou quoi que ce soit. Je n'y crois pas. Encore une fois, je retiens l'essentiel et je refuse de me projeter. Je suis simplement heureux de constater que le mercato hivernal a porté ses fruits. Qu'on a e enfin un latéral gauche qui sait jouer au football et qu'on a enfin un groupe pour se dire qu'on va jouer quelque chose la saison prochaine. Donc oui, préparons bien l'exercice suivant et tentons de croire à des lendemains meilleurs. Si il ne faut pas s'enflammer, c'est aussi parce qu'on a perdu Gaëtan Charbonnier pour plusieurs mois. C'est un terrible coup dur que de devoir se passer de lui.

"Je n'ai jamais approuvé le comportement de pseudo-supporters la saison dernière, et notamment contre Auxerre, mais il faut aussi souligner leur attitude quand ils sont exemplaires."

Je profite également de cette chronique pour saluer l'attitude des Ultras, qu'il s'agisse des Magic Fans ou des Green Angels. Je n'ai jamais approuvé le comportement de pseudo-supporters la saison dernière, et notamment contre Auxerre, mais il faut aussi souligner leur attitude quand ils sont exemplaires. Samedi, contre Dijon, et comme si souvent, ils ont soutenu, poussé, montré leur incroyable attachement. Des supporters pareils, ce sont des points en plus dans la saison. En tout cas, quelle ambiance contre Dijon. C'était un très bon moment à vivre.

Autre élément important de cette semaine, et j'y reviens, c'est Jean-Philippe Krasso. Envisager sa prolongation de contrat devient à mes yeux un dossier capital pour les dirigeants. Je le sais, ça ne sera pas simple. Je le sais des clubs de Ligue 1 vont sans doute lui faire les yeux doux. Mais il faut au moins essayer. Lui montrer qu'on tient à lui, sur le plan financier, et lui prouver qu'au niveau sportif, le club sera en mesure de l'accompagner avec une équipe compétitive la saison prochaine. Qui joue clairement la montée. Je ne comprendrais pas que la direction des Verts ne se mette pas autour de la table avec lui dans les prochains jours. Ce serait une faute."