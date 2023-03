ASSE - L'oeil de Laurent Hess : « C'est qui le petit numéro 6 des Verts ? Il est trop fort ! »

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« Belle surprise à la fin du match ASSE-Amiens, samedi dernier, quand je suis arrivé en salle de presse : Chrystel Schneider, ma consoeur journaliste, était présente. Cela faisait deux ans qu'elle n'était plus venue à Saint-Etienne. Alors forcément, certains visages ne lui étaient pas familiers, en salle de presse comme sur le terrain. Crystel a commencé par me confier son plaisir de revenir dans le Chaudron, par me vanter l'ambiance du stade et ce public encore magique contre Amiens. Et elle m'a ensuite posé cette question, manifestement intriguée : « C'est qui le petit numéro 6 des Verts ? Il est trop fort ! ». Epatée par Benjamin Bouchouari, Crystel. Et sur l'entrée en jeu du jeune marocain contre Amiens, c'est vrai qu'il y avait de quoi !

Batlles l'aurait-il piqué ?

Dans ses prises de balle, dans sa volonté d'aller de l'avant, Bouchouari a réussi une super entrée en jeu. Remplaçant pour la première fois depuis plusieurs mois, il avait payé des derniers matches décevants et peut-être aussi son attitude à son remplacement à Bordeaux (1-1) où il avait un peu trainé les pieds pour sortir alors que son équipe était menée... « J'ai titularisé Lamine Fomba et Kader Bamba parce qu'ils avaient fait une entrée intéressante à Bordeaux. Et c'est aussi une gestion de l'effectif, certains avaient peut-être besoin de souffler », a expliqué Laurent Batlles. Une façon pour lui de piquer un peu Benjamin Bouchouari et Victor Lobry dans leur orgueil ? Cela y ressemble, et le coup semble avoir bien marché... Lobry, auteur d'une belle entrée lui aussi, a confié après Amiens qu'il n'était « pas là pour être remplaçant ». Quant à Bouchouari, pas besoin de mots : ce qu'il a montré sur le terrain suffit à comprendre. Sa détermination montre qu'il a un bon état d'esprit, qu'il est un compétiteur, qu'il a soif de jouer. Et quand il joue comme ça, avec cette aisance, cette capacité à éliminer, à casser les lignes... « C'est le petit Bouchouari, Crystel. Benjamin Bouchouari. »