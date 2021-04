ASSE – L'oeil de Laurent Hess : « Merci, merci et encore merci Wahbi Khazri »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Décidément, quand Khazri va, tout va à l'ASSE. Très bon lors de la victoire à Rennes (2-0), Wahbi Khazri s'était en suite blessé et il avait manqué à l'appel lors des défaites à Lorient (1-2) et contre Lens (2-3). Mais depuis son retour, l'ASSE vient de remporter trois de ses quatre derniers matches. Et à chaque fois, Khazri a marqué. C'est lui qui avait offert la victoire à Angers (1-0) avant d'ouvrir le score à Nîmes (2-0). Et contre Bordeaux (4-1), le Tunisien s'est offert le premier triplé de sa carrière, à 30 ans. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire...

Un triplé contre Bordeaux et 5 buts sur les quatre derniers matches

Face à son ancien club, le Tunisien a transformé deux penaltys et décoché une frappe soudaine du droit. Et c'est Zaydou Youssouf, autre ancien girondin, qui est sorti du banc pour sceller la victoire des Verts, à présent devant leur (très pâle) adversaire du jour au classement. Avec les défaites de Nantes et Lorient, et le nul de Nîmes à Brest, le maintien est en vue pour les Stéphanois, qui comptent à présent 11 points d'avance sur le 19e, Nantes, et 9 sur le 18e, Nîmes. Remontés à la 13e place, les Verts peuvent même regarder plus haut puisque le 9e, Nice, n'est qu'à 4 points. Mais Khazri, comme Claude Puel, se sont bien gardés de crier victoire hier... « Il nous manque encore 2-3 points. Il n'y a pas de raisons de s'enflammer », a prévenu le Castrais. A l'heure de distribuer les bons points, le manager des Verts, comme Jean-Louis Gasset, a naturellement félicité Khazri, mais il a aussi eu des mots pour Etienne Green, encore à son avantage face à Bordeaux avec notamment un face à face remporté à 2-1. Le jeune gardien devrait encore garder les buts stéphanois à Paris, ce week-end. Un match que les Verts pourront aborder avec plus de sérénité, comme l'a dit Puel. Et ce grâce à qui ?

