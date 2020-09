ASSE : L'oeil de MC Pampille : «Aouchiche, il faut lui laisser du temps »

« On a bien démarré. Le projet de Puel ne me déplait pas. Il fait avec les moyens du bord. Comme on n'a pas trop d'argent, il essaie de faire partir les gros salaires. Leur rendement était en baisse et l'heure est aux économies, donc ça ne me choque pas.

« Puel mise sur la jeunesse, c'est ce qu'il faut »

Puel mise sur la jeunesse, c'est ce qu'il faut. On a une bonne génération, qui a gagné la Gambardella, alors ce serait dommage de ne pas en profiter. On sent une nouvelle cohésion de groupe. J'ai de bons retours sur l'ambiance du vestiaire et quand tu as ça, ça se ressent sur le terrain. On sent une solidarité, une envie. Contre Lorient, c'était prometteur. Hamouma, quand il est en forme comme ça, c'est l'un des meilleurs joueurs du championnat. C'est du haut niveau. Ca paraît tellement facile. C'est la classe ! Il maitrise. Il est un cran au dessus techniquement.

« Il n'y a plus débat au niveau des gardiens »

On ne va pas s'enflammer mais c'est bien de commencer comme ça. Neyou confirme. Aouchiche, il ne faut pas trop lui mettre la pression. C'est un gamin. Il découvre. Il faut lui laisser le temps. On sent une volonté de jouer. Ça repart de derrière, avec Moulin. Les mecs n'hésitent pas à lui donner le ballon car il est à l'aise balle au pied. Sa relance sur Nordin, sur le premier but, je n'ai jamais vu Ruffier faire ça. Pour moi, il n'y a plus débat au niveau des gardiens. Avec des cadres comme Hamouma, Debuchy et Moulin, on peut avoir une bonne petite équipes de jeunes et les faire progresser. Des gars comme Fofana et Camara ont pris de la bouteille. Nordin, ça va venir aussi. Je ne m'attends pas à ce qu'on vienne titiller les gros mais la saison peut être plaisante. On démarre sur quelque chose qui peut être sympa. On mise sur l'avenir. »