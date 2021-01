ASSE : L'oeil de MC Pampille : « ça commence à sentir le pâté ! »

Ce derby, c'est la honte, une humiliation. Ça commence à sentir le pâté ! On n'est pas vernis avec le Covid, les blessés. On ne s'attendait pas à des miracles. Mais en prendre cinq comme ça... C'était long à regarder. On n'a pas fait un tir cadré, on avait du mal à s'approcher de la surface lyonnaise. Et sur les coups de pied arrêtés, on a été d'une passivité incroyable. On savait qu'on était largement inférieurs, mais on n'a même pas compensés par l'agressivité. Quand on l'a fait, on a fait des fautes. C'était lamentable pour un derby. Heureusement qu'il n'y avait pas de public.

« Mon Puel, il a peut-être la chance d'avoir signé un gros contrat »

La compo, je n'ai pas trop saisi. A la base déjà, quand il y a Sissoko sur le terrain, ça m'inquiète. Je n'ai rien contre lui mais il n'a vraiment pas le niveau. Ça s'est encore vu. Avec Moueffek sur le côté en deuxième mi-temps, on s'est moins fait transpercer, il y a même eu une ou deux situations avec Nordin. Moulin en a pris cinq mais sans lui, à la mi-temps, il y aurait eu 4-0. C'est le seul à avoir répondu présent avec Camara, qui fait toujours ses matches. Quant à mon Puel, il a peut-être la chance d'avoir signé un gros contrat. Avec cette situation, cette humiliation, il y en a plus d'un qui auraient sauté. On n'entend pas les présidents. Ça veut tout dire. On peut se poser beaucoup de questions sur la façon dont le club est dirigé, dont il est géré. Quand on voit notre Mercato, encore... Si Puel est remercié, bon courage à celui qui prendra la suite ! Après, les Lyonnais, je n'ai pas aimé leurs attitudes. Je les trouve encore plus détestables après ce derby. Ils étaient contents, OK, mais vu la faiblesse des Verts, leurs soucis de Covid, ils en ont quand même un peu trop rajouté. Ce match m'a tellement contrarié que je ne sais pas si je vais faire une vidéo. Pour l'instant en tout cas le cœur n'y est pas. On perd souvent pourtant, je suis habitué. Mais là je ne sais même plus s'il faut encore en rire, car ça craint vraiment. »

La dernière vidéo de MC Pampille : "Alors main'ant Roro" : https://www.youtube.com/watch?v=oRXbM3vRgx0