ASSE - L'oeil de MC Pampille : « Caiazzo et Romeyer gangrènent le club depuis trop longtemps »

Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

« Cette équipe, mon Dieu... Finir comme ça par une défaite à Metz et deux contre Rodez, ça fait pitié. On est tombés bien bas. On peut toujours débattre des soucis à certains postes, de Giraudon, d'untel ou untel, etc... Mais le problème est plus global, il me semble : il n'y a pas assez d'envie ! Je suis déçu par Batlles. Je trouve qu'il n'insuffle rien. Sur le bord du terrain, il donne l'impression de subir, d'être impuissant. J'aimerais le voir gueuler, dans ses discours aussi j'aimerais qu'il rentre plus dedans. Il y a une nonchalance générale, c'est fatiguant.

« Tant que Romeyer sera là à diriger dans l'ombre, ça ne marchera pas »

Je ne dis pas qu'il faut virer Batlles. Je ne sais pas si un nouveau changement d'entraîneur changerait quelque chose. On sait tous que le mal est plus profond que ça. Mais j'aimerais qu'il transmette autre chose, plus d'énergie. Les joueurs ne sont pas des foudres de guerre, ok, mais ce ne sont pas des chèvres non plus, ils ne sont pas plus mauvais que ceux des autres équipes de L2. Pourtant, on est derniers. C'est plus mental. Bouchouari, son premier match, on aurait dit Verratti. Wadji avait fait bonne impression aussi, comme Chambost. Mais tous sont vite rentrés dans le rang. Ils n'ont pas confirmé. Ce n'est pas la faute des supporters, ça c'est sûr : ils sont irréprochables depuis le début de la saison. Ils jouent le jeu, ils sont des centaines un lundi soir à Pau, à Rouen, à Sochaux, à Guingamp. Et à Geoffroy-Guichard ils poussent à chaque match. S'ils sont partis contre Rodez, c'est qu'ils sont fatigués de ce qu'il se passe à l'ASSE. Nous le sommes tous. On en a marre. Tous les gens que je croise sont dépités. Ils en ont ras le bol. Ça oscille entre la colère et la résignation. C'est pesant. Cette direction, on n'en peut plus.Tant que Romeyer sera là, à diriger dans l'ombre, à faire des choses dans le dos, ça ne marchera pas. Caiazzo et lui gangrènent le club depuis trop longtemps avec leur fausse vente, leurs fausses annonces. On se demande ce qu'ils veulent. Ils sont là depuis 20 ans. Ils ont fait leur temps. Ils feraient mieux de récupérer leur mise de départ et de céder la place. Qu'ils aient cette décence de dire « On s'excuse, on a fait n'importe quoi ces dernières années », mais surtout qu'ils partent. Parce que là, ils sont de plus en plus indéfendables. Ils coulent le club. Ce qu'ils font, c'est juste honteux. »