ASSE - L'oeil de MC Pampille : « Cette vente, je me demande si ce n'est pas de la poudre aux yeux »

« Ce match à Paris est rageant. On ne méritait pas de perdre. Le plan de Puel a bien fonctionné. C'était bien. C'était ambitieux. On a quand même joué la deuxième mi-temps avec Nordin, Bouanga, Hamouma et Khazri devant. On méritait mieux mais la défense a craqué. A ce niveau, ce n'est pas normal d'avoir des absences pareilles, surtout contre Paris. Tu le paies forcément cash. J'ai trouvé l'arbitrage pas terrible, et les Parisiens ont eu des attitudes que je n'ai pas trop aimées. J'espère qu'ils ne seront pas champion, et comme je n'aime pas trop Lille et encore Lyon, je suis plutôt pour Monaco.

« Je pense qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus vraiment en odeur de sainteté »

Après, nous, on est quand même mieux ces dernières semaines. Khazri revient bien, Bouanga aussi. Avec Hamouma, ça nous fait un bon trio devant. Et Puel a trouvé une assise. Je trouve le petit Green épatant. Il me plait bien. Il est bon au pied, il est rassurant, il n'en fait pas trop. Il assure. Il fait un bon intérim même si on peut lui reprocher une petite erreur sur le penalty avec sa sortie devant Mbappé. Il est jeune, il apprend. Je pense qu'il est en train de marquer des points. Si on bat Brest, le maintien sera dans la poche. On est bien plus confiants qu'avant Nîmes, c'est bien engagé. Quant à la vente, je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a eu des pressions des supporters, du Maire aussi. Ils ont un peu obligé les dirigeants à sortir du bois. Mais cette vente, je me demande si ce n'est pas de la poudre aux yeux. Est-ce qu'ils veulent vraiment vendre ou est-ce qu'ils disent ça pour calmer les esprits ?

Je pense qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus vraiment en odeur de sainteté. Ça commençait vraiment à chauffer. On verra si c'est juste un coup de com ou pas. Je ne pense pas que le club sera vendu de sitôt. Je ne suis pas sûr que ça va se bousculer au portillon. Vu les montants annoncés, je vois mal un local débarquer. La tendance est plus aux investisseurs étrangers mais quand on voit ce qui se passe à Bordeaux, à Nice ou à l'OM... Ce n'est pas très convaincant. »