ASSE - L'oeil de MC PampilleÂ : Â«Â Charbonnier, sur le papier, c'est la recrue de l'annÃ©eÂ !Â Â»

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« Je ne serai pas à Annecy, je serai en famille pour Noël. C'est notre Boxing Day, pourquoi pas ? On a fait un gros effort sur Charbonnier. Romeyer a compris qu'il devait sortir les « pépètes », il n'a plus trop le choix sinon c'est le National. Charbonnier, sur le papier, c'est très bien. C'est la recrue de l'année ! Il ne fera pas pire que Pintor ou Wadji. Il a marqué 17 buts l'an dernier. Normalement, c'est une valeur sûre, mais avec l'ASSE j'ai tendance à me méfier : on sait qu'il y a un syndrôme ici, les mecs se blessent, ils sont fatigués, ils sont bons avant, après, mais pas quand ils sont chez nous. On l'avait vu avec Modeste. J'attends de voir.

« Les banderoles dans tout « Sainté », ça m'a fait rire »

Ghoulam serait un bon renfort aussi, et j'ai vu qu'on allait prendre un gardien. Si c'est le cas, j'espère qu'il sera meilleur que Bernardoni et Dreyer. Franchement, faire venir ces deux là, c'était encore une super idée : on a complètement flingué Etienne Green ! Lui mettre des batons dans les roues comme ça alors qu'il nous avait sauvés avec Puel, qu'il semblait avoir un bel avenir, ça l'a fracassé... Le recrutement à l'ASSE, c'est vraiment catastrophique. L'hiver dernier, cet été, on a fait n'importe quoi, à aller chercher des mecs dont des clubs comme Angers, Lorient et Troyes ne voulaient plus. On a donné le bâton. Maintenant, il faut se relever. J'espère que les mecs se réveilleront et qu'on prendra aussi un défenseur central. On a tendance à les empiler mais à part Bakayoko, il n'y en a pas un de bon, surtout pas Giraudon. Lui, depuis qu'il est arrivé, quelle mauvaise pioche ! Et Romeyer qui est toujours là... Ce club, c'est du grand n'importe quoi. On ne fait que des mauvais choix, on nous ballade avec la vente. On est tous dépités. Les banderoles dans tout « Sainté », ça m'a fait rire. C'est mérité. Les supporters sont toujours là, à « Geoffroy », à l'extérieur, ils encouragent. Mais ils ont aussi le droit de s'exprimer. Ils l'ont fait en quittant le stade contre Rodez, là c'était les banderoles. Ça me paraît logique : on est derniers de L2. Ce club, c'est la bérézina. C'est une saga. J'espère qu'il ne tombera pas plus bas. Tomber en National, ce serait dramatique. Je ne sais pas si on s'en relèverait. »