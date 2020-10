ASSE – L'oeil de MC Pampille : « J'espère que Puel ne va pas retomber dans ses travers »

« Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans la tête de Puel quand il a fait sa compo contre Nice. Il a fait son mea culpa mais la première mi-temps est pour lui. Il s'est planté avec sa défense à cinq, sans l'avoir bossée à l'entraînement. Les joueurs étaient perdus, àç l'image du pauvre Sow. C'est difficile de lui en vouloir parce que c'est un gamin, il est tout jeune, mais sa bourde sur le deuxième but nous a mis dedans. C'est bien de faire confiance aux jeunes, mais certains joueurs sont lancés dans le grand bain alors qu'ils ne semblent pas franchement être prêts. C'est trop compliqué. Krasso n'a rien montré, Sissoko c'est compliqué. J'ai vu que certains tombent sur Moulin. Sur le premier but, on peut lui reprocher son dégagement plein axe. Mais sur le deuxième, comment peut-on l'incriminer alors que Sow dévie la trajectoire du ballon ? On le sent moins serein depuis quelques matches mais il n'est pas aidé par sa défense.

Fofana, Maçon, ça plombe l'ambiance

C'était plus facile avec Fofana. Son départ, la blessure de Maçon, ça plombe l'ambiance. Les révélations sur les finances aussi, et les arrivées ratées de Saliba et Niang. C'est un tout. Maintenant, j'espère que Puel ne va pas retomber dans ses travers. La saison dernière, il changeait sans arrêt de tactique et ça n'aidait pas l'équipe. Là, on a bien débuté en enchaînant les matches en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Il faut revenir à ça. La bonne nouvelle, c'est Retsos. Je l'ai trouvé très bon contre Nice. Il a été le meilleur avec Hamouma. Bouanga a fait du bien et j'étais content de revoir Trauco. Avec la blessure de Maçon, il faut le faire jouer. Il n'est quand même pas si mauvais. Il a plus d'expérience que certains.

Boudebouz, je ne comprends pas

Quant à Boudebouz, c'est un mystère. Je ne comprend pas pourquoi on se prive de lui. Khazri a été réintégré, Trauco aussi, mais pas lui. Peut-être qu'on ne sait pas tout. Il s'est peut-être passé quelque chose en interne. Mais c'est dommage. Il est là, il est payé. Autant le faire jouer. En tout cas, j'espère que les Verts vont vite réagir. Ils enchaînent les défaites. C'est quand même un peu inquiétant. Mentalement, j'espère qu'ils ne vont pas lâcher. Ils ont montré de belles choses au début. Il ne faut pas tomber dans une spirale négative. On a bien compris qu'on n'allait pas jouer la Ligue des champions et qu'il fallait être patient. Mais si on pouvait éviter les sueurs froides de l'an dernier... »