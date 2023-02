ASSE – L'oeil de MC Pampille : « Les Verts ne sont plus perdus sur le terrain, il était temps ! »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

« On sort la tête de l'eau. Je n'ai pas pu aller au stade samedi je rentrais d'un spectacle en Haute-Savoie mais j'ai vu le résumé. Krasso a mis un joli but. Il y en avait eu de jolis aussi contre Annecy. Il y a du mieux, c'est incontestable. C'est plus cohérent. Ce n'est pas encore ça dans le jeu, je trouve, mais à la limite on s'en fout. On est solides et devant, Krasso est vraiment au dessus du lot. Il est nonchalant par moments mais c'est son style. Il est tellement au dessus... Le bémol, c'est la blessure de Charbonnier. Moueffek aussi mais je suis moins inquiet pour lui. Charbonnier, ce sera préjudiciable car il apportait beaucoup depuis son arrivée. Il marquait, il pesait, en plus il commençait à bien s'entendre avec Krasso. C'est un coup dur de le perdre, on a vraiment la poisse.

« Il y a du mieux mais je ne suis pas ultra serein non plus »

Moueffek aussi a fait du bien ces derniers temps. Il était bien revenu. Il casse des lignes. La surprise, c'est Monconduit. Placé comme ça, devant la défense, il est vraiment intéressant. Ses débuts avaient été décevants mais il revient bien. On a trouvé une ossature. Il y a plus de stabilité et ce système nous va bien. Les joueurs ne sont plus perdus sur le terrain, il était temps ! Ce n'est pas exceptionnel mais c'est plus solide, plus compacte. C'est déjà ça. C'est dommage que ça n'arrive que maintenant, alors qu'on est à plus de la moitié de la saison. Le Mercato a apporté. Un gars comme Appiah, on ne parle pas trop de lui mais il est là, il stabilise, il encadre. Son expérience fait du bien. On ne voit plus les Giraudon et compagnie... Il y a du mieux mais je ne suis pas ultra serein non plus. On ne va pas crier victoire. On est loin d'être à l'abri. Ça reste très serré. Il y a des joueurs qui montent en puissance comme Monconduit, Cafaro, Sow, Pétrot, Briançon qui va revenir. Pavlovic et Fomba, on verra. Il y a du monde. On a un meilleur effectif, un meilleur gardien aussi. Mais j'attends de voir, surtout qu'on va encore jouer deux concurrents directs. J'espère qu'on ne va pas retomber dans nos travers. »