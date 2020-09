ASSE – L'oeil de MC Pampille : « On est un peu redescendus sur terre »

« C'était l'euphorie après Marseille. Trois victoires en trois matches, c'était un peu inespéré. Derrière, on n'est pas passés loin du 4/4 à Nantes, mais avec la fin de match à la Beaujoire et la défaite contre Rennes, on est un peu redescendus sur terre. Les Rennais ont mis nos limites au grand jour. On a vu la différence entre une équipe qui va jouer la Ligue des champions et une autre qui est en pleine transition, avec des jeunes.

Il manque un n°9

Je valide complètement les choix de Puel, sa politique. C'est bien de repartir avec des jeunes, et j'aime ce que montre l'équipe, cette envie, cet enthousiasme. C'est plaisant. Maintenant, je pense que le retour de certains bannis ne ferait pas ce mal. Si Khazri et Boudebouz sont toujours là après le Mercato, ce serait dommage de se priver encore d'eux, surtout au prix où on les paye. Khazri s'est reposé après avoir beaucoup enchaîné. Il peut faire du bien. Boudebouz aussi. Après, il faudra voir ce qu'il va se passer avec Fofana et Bouanga. J'espère qu'ils vont rester. Sans Fofana, on a vu ce que ça a donné derrière. En cas de départ, il faudra recruter car Kolo-Moukoudi, ce serait compliqué. Ce Mercato fausse un peu tout. Ça joue sur le mental. Contre Rennes, j'ai trouvé que Bouanga n'y était pas du tout. Vivement que tout ça se termine. Puel pourra bosser tranquille. En espérant que les dirigeants feront un petit effort pour qu'on se renforce. Devant, il manque un n°9. C'est évident. Quand on voit que Beric en est à 6 buts en MLS, on peut regretter son départ. Ce serait bien de le remplacer, même si Abi a montré de bonnes choses avant de se blesser à Marseille. »