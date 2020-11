ASSE – L'oeil de MC Pampille : « « Voir les pros Ruffier ressortir du bois, ça me fatigue ! »

« Si on avait joué les cinq matches précédents comme le derby, on aurait pris des points. C'était pas mal. On en est à un point où on arrive à se contenter d'une défaite. C'est triste ! Lyon était carrément prenable, c'est rageant, mais on va retenir le positif. J'ai bien aimé le onze de départ, le 4-4-2. C'était plus direct, avec un gros pressing et un Neyou retrouvé. Il était moins bien depuis Marseille, à l'image de l'équipe, mais c'est vraiment un joueur intéressant. Il montre que l'on peut faire de bonnes affaires sans trop de moyens.

« Zidane et Guardiola feraient-ils mieux avec ce groupe là ? »

Charles Abi a fait un bon retour. Il a pesé. On a besoin de lui devant. Ça devrait aller mieux maintenant qu'il est guéri. Sur cette période, il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas été vernis. Mais Debuchy va revenir, Retsos et Nordin aussi. On va retrouver plus d'effectif. Avec cette mauvaise série, Puel est sous le feu des critiques mais il a fait avec ce qu'il avait. Zidane et Guardiola feraient-ils mieux avec ce groupe là ? C'est quand même faible. Il n'y a pas beaucoup de cadres performants et les jeunes sont en formation accélérée. On tombe sur Puel mais ce n'est pas lui qui a fait partir Fofana, et ce n'est pas sa faute si Maçon s'est blessé. Ce dégraissage, c'est aussi la situation financière qui l'imposait. Si on en est là, c'est avant tout parce que le club avait vécu au dessus de ses moyens. Du coup, il faut développer des jeunes. Il n'y a pas trop le choix. Moulin aussi est critiqué. Sur le deuxième but lyonnais, il a fait une Lopes. Il est pour lui. Il est plus fébrile depuis quelques matches, ça se sent dans ses interventions, son jeu au pied. Mais il y a eu des critiques injustes lors des matches précédents et voir les pros Ruffier ressortir du bois, ça me fatigue. C'est oublier sa dernière saison. Et ça ne sert à rien puisqu'on sait que Puel ne le rappellera pas. Ça met plus de pression sur Moulin et il n'a pas besoin de ça. »