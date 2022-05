ASSE : l’offre de rachat de Blitzer validée juste après le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

L’annonce a fait l’effet d’une bombe hier : Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont un nouveau candidat pour le rachat de l’ASSE. L’Équipe confirme que l’offre émane cette fois-ci de David Blitzer, un homme d’affaires américain dont la fortune est estimée à plus de cinq milliards de dollars (4,78 milliards d’euros)... et que Caïazzo connaît personnellement.

Si Blitzer possède un CV long comme le bras, il envisagerait d’étendre sa toile en Ligue 1, où il se proposerait d’investir dans l’ASSE via sa société Bolt Football Holding. A priori, il serait partant pour en devenir le nouveau propriétaire, avec un offre de rachat qui s’articulerait en cas de maintien en L1 ou de relégation en L2.

Cette offre n’a pas encore été confirmée par le club forézien et aurait même surpris en interne surtout qu’en cas de descente en L2, l’ASSE ne se retrouverait pas acculée financièrement. Selon le quotidien sportif, si elle se concrétise enfin, « ce devrait être dans les tout prochains jours. » Autant dire que tout pourrait aller très vite après le dernier match de la saison samedi à Nantes (21h).

Pour résumer Un nouveau candidat au rachat de l’ASSE s’est positionné : David Blitzer, un homme d’affaires américain dont la fortune est estimée à près de 5 milliards d’euros. Si les dirigeants des Verts ne semblent pas au courant, l’éventualité d’un issue positive pourrait de l’épaisseur rapidement.

Bastien Aubert

Rédacteur