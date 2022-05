ASSE : l'offre du milliardaire américain serait aussi valable en cas de relégation !

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Alors que les supporters de l'ASSE vivent une semaine des plus terribles sur le plan nerveux à cause de la perspective d'une descente en Ligue 2, une bonne nouvelle pointe à l'horizon sous la forme d'une vente du club. En milieu de journée, le média anglais The Independant a assuré que le milliardaire américain David Blitzer, déjà propriétaire de plusieurs clubs, dont Crystal Palace, était intéressé par les Verts.

Ce soir, RMC confirme l'information et apporte deux précisions, dont une d'importance. La première, c'est que Blitzer investirait via la société Bolt Football Holding et non un fonds d'investissement. La seconde, c'est qu'il aurait formulé deux offres, l'une dans le cas où le club resterait en Ligue 1, l'autre en cas de relégation. Preuve que son intérêt est réel et qu'il voit plus loin qu'une saison extrêmement difficile pour les Verts. Et si, en plus, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo sont prêts à accepter cette offre...

La piste menant au milliardaire américain semble se confirmer #ASSE https://t.co/eQuomg6VAM — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 18, 2022

Pour résumer Dévoilé en milieu d'après-midi, l'intérêt du milliardaire américain David Blitzer pour l'ASSE serait non seulement réel mais, en plus, valable même en cas de relégation. Une excellente nouvelle pour les Verts, dont l'avenir sportif est des plus flous.

Raphaël Nouet

Rédacteur