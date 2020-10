ASSE : l'OGC Nice fortement amoindri à Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du mercato des Verts

Il est donc dit que le match ASSE-OGC Nice, prévu dimanche (17 heures) dans lame chaudron de Geoffroy-Guichard, sera également la rencontre des absents. Car que de pépins pour les deux entraîneurs, Claude Puel et Patrick Vieira. Le premier, qui doit se passer de Kolodziejczak et Wahbi Khazri, expulsés lors de la dernière rencontre à Lens, devra également tirer un trait sur Yvann Maçon, out pour le reste de la saison en raison d'une grave blessure (ligaments croisés) avec les Espoirs en début de semaine. Autre absent, et non des moindres, côté stéphanois, et non des moindres, Yvan Neyou, qui a déjà récolté trois cartons jaunes depuis le début de saison. Reste tout de même à savoir si Puel pourra récupérer deux défenseurs, Debuchy et Gabriel Silva, qui ont repris l'entraînement ces derniers jours.

A Nice, Vieira doit aussi faire face à de nombreux coups durs. Comme le site officiel du club vient de le préciser après la conférence de presse du technicien. "Youcef Atal et Alexis Claude-Maurice (lésion musculaire à la cuisse) continuent de s'entraîner en marge de leurs coéquipiers. "Ils devraient rejoindre le groupe mardi", a déclaré le coach. Jeff Reine-Adélaïde (lésion musculaire au mollet) poursuit également son travail individualisé. "C'est encore trop juste. Il est en phase de reprise. Il a commencé à travailler sur le terrain avec plus d’intensité. Il passera des examens lundi, et selon l’évolution il pourrait reprendre avec le groupe en fin de semaine prochaine."

Sérieux doutes pour Dolberg

Enfin, l'OGC Nice risque fort de devoir se passer de son avant-centre danois, Kasper Dolberg, touché à la cheville et contraint de céder sa place lors de la rencontre entre l'Angleterre et le Danemark mercredi dernier dans le cadre de la Ligue des Nations. "Il a essayé de s’entraîner ce vendredi matin, de toucher le ballon et d’effectuer des changements de direction. Mais il a ressenti des douleurs et est allé passer une IRM. Nous attendons les résultats."