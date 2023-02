ASSE : l’OL a mis Ghoulam au tapis à Angers !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

La saison d’Angers ressemble à un petit cauchemar. Après le départ mouvementé de Gérald Baticle fin 2022, le club d’Anjou pensait bien avoir trouvé le moyen de se relancer en nommant à sa place Abdelaziz Bouhazama.

Sauf que la chute du SCO est encore plus brutale avec une place de lanterne rouge et neuf points de retard sur son premier rival troyen. La relégation semble encore plus tendre les bras aux coéquipiers de Paul Bernardoni après la lourde défaite encaissée contre l’OL, ce samedi à domicile (1-3).

Un autre coup dur est venu assombrir le ciel du SCO puisque Faouzi Ghoulam s’est blessé lors de la rencontre face aux Gones. L’ancien défenseur de l’ASSE est sorti en boitant et souffre du mollet. Selon son coach, l’Algérien de 32 ans devrait être indisponible pendant plusieurs semaines.