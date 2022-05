ASSE : l’OL annonce une signature, les Verts rient jaune

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

L'OL a remporté samedi au Stade de France la Coupe Gambardella pour la première fois depuis 1997, en battant le SM Caen aux tirs au but (1-1, 5-3 aux t.a.b.). Avec le gardien Mathieu Patouillet, le grand artisan de cette victoire a été Mohamed El Arouch, auteur d'un but splendide (66e) et d'une frappe sur le poteau (88e). Auteur d'une panenka lors de la séance de tirs au but, El Arouch, international U18, est considéré comme le meilleur espoir de l'OL. Comme déjà expliqué hier, le club qu'il a rejoint il y a trois ans l’a été parce qu’il avait été recalé de l'ASSE.

Accompagné de son père, El Arouch, repéré par Rafik Allaf, l'ancien recruteur des Verts dans le Midi, licencié par l'ASSE depuis, avait en effet visité les installations du club forézien, à L'Etrat, et effectué un essai. Mais il en était reparti déçu, et sans contrat... Une aubaine pour le voisin lyonnais, qui l'a récupéré dans la foulée et lui a fait signer un premier contrat professionnel dès ses 17 ans, l'été dernier.

Aujourd’hui, il a signé une prolongation jusqu’en juin 2025. Le site officiel de l’OL assure qu’il a toujours voulu signer à Lyon... « Arrivé à l’OL en 2017 à l’âge de 13 ans, le natif d’Orange a toujours rêvé de porter le maillot lyonnais », peut-on lire dans le communiqué en question. Sûr que l'ASSE doit rire jaune en lisant ces quelques lignes...

Pour résumer Mohamed El Arouch (18 ans), héros de la victoire de l’Olympique Lyonnais en Gambardella samedi, a prolongé son contrat chez les Gones jusqu’en juin 2025. Une signature qui rappelle quelques souvenirs à l’ASSE chez les jeunes.

Bastien Aubert

Rédacteur