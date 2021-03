ASSE : l’orage gronde au-dessus des Verts, le monument stéphanois est en péril

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les supporters de l’ASSE en ont ras-le-bol. Marre de voir leur équipe fétiche se prendre des déculottées sans que cela ne semble trop affecter les acteurs de celles-ci. Après la raclée enregistrée vendredi face à l’AS Monaco à Geoffroy-Guichard (0-4), il fallait ainsi voir l’état de résignation de Claude Puel en conférence de presse.

Si teigneux sur le terrain, le coach de l’ASSE était semble-t-il passé en mode plus soft en se bornant à répéter qu’il n’y avait rien à faire face à une telle armada. Ce discours tranche littéralement avec celui affiché par Antoine Kombouaré avant l’exploit réussi face au PSG au Parc des Princes (2-1).

« Calendrier compliqué, un monument du football français est en péril »

La réaction aura-t-elle lieu le 4 avril à Nîmes, où les joueurs semblent engagés dans un cercle plus vertueux qu’à Saint-Étienne ? La question peut se poser à l’aube d’un sprint final où les Verts seront confrontés à un danger face auquel ils ne pourront rien faire : le calendrier.

« Saint-Étienne va aller à Nîmes, reçoit Bordeaux, va à Paris, reçoit Brest, va à Montpellier, a récemment alerté l’insider Mohamed Toubache-Ter sur. L’ASSE reçoit Marseille, va à Lille et termine par la réception de Dijon. Calendrier assez compliqué. Conclusion : un monument du football français est en péril. » Quand on sait que Puel n’a glané que 14 victoires en 50 matches sur le banc de l’ASSE (pour 13 nuls et 23 défaites), il y a effectivement de quoi s’inquiéter.

