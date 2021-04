ASSE : l’origine de la résurrection de Khazri est enfin connue

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Un vent nouveau souffle sur l’ASSE et Wahbi Khazri n’y est pas étranger. Depuis le début de la saison, 75% des tirs cadrés de l’attaquant des Verts ont fini au fond du filet cette saison ! Le compte Twitter du club ligérien fait en outre savoir que l’ancien Rennais est le joueur plus efficace (6/8) de Ligue 1 parmi les joueurs ayant inscrit plus de 5 buts.

Pour couronner le tout, ce même Khazri a marqué lors des trois derniers succès des Verts. Ses six buts ont rapporté 10 des 39 points de l’ASSE ! La résurrection du joueur de 30 ans, qui a retrouvé une place de titulaire aux yeux de Claude Puel, s’explique notamment par sa présence lors du dernier rassemblement de la Tunisie... déjà qualifiée pour la prochaine CAN.

« Chez nous, Wahbi est un leader »

« On est là pour soutenir nos joueurs quand ils connaissent des périodes difficiles en club, explique Slim Ben Othman, directeur sportif chargé des binationaux dans Le Parisien. Chez nous, Wahbi est un leader. Ça lui a fait du bien de retrouver un cadre où il pouvait s'épanouir. Mais il ne montrait pas qu’il était affecté par sa situation à Saint-Étienne. »