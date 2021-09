ASSE : l'un des associés de Ravichak au cœur d'un scandale mêlant al-Khelaïfi

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Le journaliste Philippe Auclair revient ce mercredi, dans un papier pour Eurosport, sur l'annonce de l'intérêt du Cambodgien Norodom Ravichak pour l'AS Saint-Etienne. Et sur les liens forts qui lient ce dernier à Ahmed Bessedik, ami proche de Nasser al-Khelaïfi. D'ailleurs, Auclair rappelle que le nom de Bessedik revient dans l'accusation de corruption pour laquelle le président du PSG risque gros en Suisse. En gros, il lui est reproché d'être à l'origine d'un "arrangement corruptif" après avoir prêté une ville en Sardaigne au numéro de la FIFA, Jérôme Champagne, afin que beIN hérite des droits de la Coupe du monde dans certaines parties du monde. Ce qui s'est produit…

Le lien avec Bessedik ? Lui et son frère sont actionnaires avec al-Khelaïfi d'une société qatarie, Golden Home Real Estate, ayant fait l'acquisition de la fameuse villa moyennant 7 M€. Pour sa défense face à la justice suisse, le président du PSG a expliqué que la villa avait été achetée pour le bénéfice du seul Abdelkader Bessedik. Mais alors, pourquoi l'aurait-il prêtée à Champagne ? Cette affaire est loin d'être résolue et menace encore al-Khelaïfi. Par ricochets, elle voit le nom d'un des associés du potentiel repreneur de l'ASSE mêlé à une sale affaire…

Le monde du football est décidément petit: le repreneur supposé de l'ASSE, SAR Norodom Ravichak, est un associé des frères Bessedik, (très) proches de Nasser al-Khelaïfi. Mon article pour @Eurosport_FR, with thanks to @jackoozell: https://t.co/iL49dPHail